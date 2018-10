Schritt verpasst

In der 70. Minute wandte sich Ofterdingens spielender Co-Trainer Jan Binder an Chefcoach Bernd Bauer: „Ich sag’ dir, Bernd: Wir verlieren hier Punkte, wenn wir so weiterspielen.“ Mit 1:0 führte Ofterdingen zu diesem Zeitpunkt und war sogar ein Mann mehr: Bösingens Jonas Schinacher hatte früh die gelb-rote Karte gesehen (28.). Die erste Verwarnung gab’s wegen Handspiels, die zweite wegen eines Fou...