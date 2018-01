Schrauben für die ganze Familie

Stuttgart. Bauhaus im Gerberviertel, der erste Laden für Privatkunden des Schraubenhändlers Würth aus Hohenlohe auf der Königstraße, ein Showroom des amerikanischen Elektroautobauers Tesla im Dorotheen-Quartier. In der Stuttgarter City hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. Branchen, die bislang nur auf der grünen Wiese zu finden waren, entdecken die Innenstadt für sich, hinzu kommen Onlinehändler wie Mymüsli oder Zalando, die nun auch mit Läden in der analogen Welt vertreten sein wollen. Eine weitere Spielart ist die Fusion des Stuttgarter Traditionsunternehmens Mußler mit dem Internetriesen Notino. Seit vergangenem Jahr betreibt „Mußler Beauty by Notino“ einem Shop im Gerber.

„Der Einzelhandel ist in großer Bewegung“, fasst die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, die Entwicklung zusammen. Denn die bekannte und öffentlich immer wieder beschworene Bedrohung durch den Internethandel bestehe weiterhin. Der Fachhandel stehe unter großem Druck und ziehe sich derzeit aus der Fläche zurück, meint Hagmann.

Breites Angebot positiv

Welche Auswirkungen der Einzug der neuen Händler auf die City insgesamt hat, ist derzeit noch offen. In der Stadtverwaltung sieht man die Entwicklung positiv. „Grundsätzlich trägt ein breites Warenangebot zur Attraktivität der Einkaufsdestination bei. Es macht diese interessanter und kann deshalb zur Frequenzsteigerung führen“, erklärt die städtische Wirtschaftsförderin Ines Aufrecht. Den Effekt erwartet sie, weil es sich bei den neuen Innenstadtakteuren durchweg um bekannte Marken handelt.

Das gilt nach Einschätzung der Wirtschaftsfördererin auch für die Onlinehändler, die sich in der City oder einem der Einkaufszentren niederlassen. „Wenn dadurch Arbeitsplätze vor Ort entstehen und die Waren qualitätsvoll präsentiert werden, hat deren Ansiedlung auch positive Effekte für die Stadt“, betont Aufrecht.

Während Bauhaus schon in Städten wie Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim mitten im Stadtzentrum präsent ist, hat der Laden des Schraubengroßhändlers Würth in Bestlage Pilotcharakter. Er soll vor allem das Image der Marke in der Öffentlichkeit stärken. Es ist das erste Mal, dass sich der Konzern an Endverbraucher wendet und auch der erste „Family Store“ weltweit.

Mit dem ersten Jahr ist man sehr zufrieden. „Der Würth Family Store hat seit der Eröffnung im Februar letzten Jahres eine bemerkenswerte Neugier der Besucher auf der Königstraße und im Allgemeinen erzeugt“, erklärt Unternehmenssprecherin Sonja Rauh. Auch die Kundenfrequenz sei „auf einem guten Niveau“.

Hagmann und Aufrecht erwarten, dass es künftig noch mehr Baumärkte oder Showrooms von Automarken an den Einkaufsmeilen geben wird. „Das wird stärker werden“, sagt Hagmann.

In Großstädten wie Hamburg, Berlin und München sind die deutschen Hersteller Mercedes und Audi schon in der Innenstadt vertreten. Die Stores haben mit einem klassischen Autohaus nur noch wenig zu tun, sind mehr Eventcenter mit einigen wenige Limousinen als Dekoration. Die Konzerne wollen damit vor allem Lebensgefühl vermitteln, die Kunden so an die Marke heranführen oder binden. Und wenn es ums Auto geht, dann vor allem digital, mit Touchtables, großen Videowänden und Virtual Reality. Ob zumindest die Untertürkheimer Autobauer in absehbarer Zeit auch an ihrem Stammsitz einen solchen Shop eröffnen, ist offen.

Egal wer als Händler nach Stuttgart kommt, er soll zusätzliche Menschen in die City locken. „Wir brauchen mehr Frequenz“, fordert Handelsverbands-Chefin Hagmann. Die Händler klagten darüber, dass weniger Leute in die Innenstadt kämen. Diese Einbußen seien auch nicht aufzufangen, wenn die verbleibenden Kunden mehr ausgeben würden.

Umstrittene Daten

Ob es dem Einzelhandel in der Landeshauptstadt eher schlecht geht oder gut, ist allerdings umstritten. Die kommunale Wirtschaftsförderung betont, dass die Einzelhandelsumsätze in Stuttgart 2016 im Vergleich zu 2015 „deutlich überdurchschnittlich“ um 2,2 Prozent gestiegen seien und beruft sich dabei auf eine Studie im Auftrag der IHK. In der Region Stuttgart sei es nur um 0,6 Prozent nach oben gegangen, deutschlandweit um 1,3 Prozent. Der Handelsverband hatte dagegen zuletzt sinkende Umsätze im gesamten Südwesten im Oktober und ein verhaltenes Weihnachtsgeschäft beklagt. In der Stadtverwaltung ist man allerdings der Meinung, dass sich die landesweiten Zahlen nicht auf Stuttgart übertragen lassen.