Schon das Bestellen soll Spaß machen

Esslingen. Jahrelang hat Hakan Karatas von einem eigenen Restaurant geträumt. Als der gebürtige Esslinger 2017 in seiner Heimatstadt ein Lokal übernehmen konnte, zögerte er keine Sekunde. Aus dem „Dockseven“ in Bahnhofsnähe hat der 43-Jährige das „Kitchen“ gemacht. Die früher eher dunklen Räume sind zu einer einladenden Lokalität geworden, in der die Gäste die Hektik hinter sich lassen können.

Der neue Betreiber hatte klare Vorstellungen: Wohnzimmer-Atmosphäre sollte entstehen, in dem in zwei Ebenen geteilten Raum mit rund 100 Plätzen sollte alles bequem sein. Dafür sorgen Sofas und Sessel an den Holztischen, ein großes Bücherregal und Moos an den Wänden.

Kataras wollte nicht nur mit dem Ambiente Akzente setzen, sondern vor allem mit dem kulinarischen Angebot. Gemeinsam mit dem Küchenteam des Dockseven hat der neue Chef eine Speisekarte entwickelt, auf der die lustigen Namen der Gerichte vom Einfallsreichtum der Crew zeugen. Wer „Ja, ich will“ ordert, bekommt Zwiebelringe. „Schon beim Bestellen sollen unsere Gäste Spaß haben“, sagt Karatas. Hochwertige Steaks und Burger gehören für ihn zum Standardrepertoire. „Käse Hoch 2“ heißt der doppelte Cheeseburger (12,50 Euro), der sich nach den Worten des Wirts genauso zum Renner entwickelt hat wie der Lachs- (13,50) und der vegane „Heiligsburger“ (9,50). Die veganen und vegetarischen Angebote will Karatas noch erweitern. Er wollte auch etwas anbieten, das sonst nirgendwo zu finden ist. Dazu zählt er das Avocado-Nest aus einer gegrillten Avocado gefüllt mit Tomaten, Oliven und gebratenem Ziegenkäse. Als Knüller bezeichnet er die Kitchen-Spieße, die auf besondere Art serviert werden. An Haken hängend werden die Spieße mit Gambas (18,90) oder Fleisch (22,90 Euro) auf einem Holzbrett in Szene gesetzt. Genauso wie die „Schwäbische Majestät“ (18,90), bei der Maultaschen, Kalbs- und Rinderrücken zwischen Knödeln zum Turm gestapelt werden.

„Die Gerichte sollen gut aussehen und gut schmecken“, sagt Karatas, der sein Konzept „traditionell und trendig“ nennt. Das ist so gut angekommen, dass das „Kitchen“ nach der Eröffnung im September einen regelrechten Ansturm erlebt hat. Rainer Lang

Info www.kitchen-es.de