Schönwetterkicker und Freistoß-Künstler

Hier sind wieder die elf auffälligsten Fußballer der Woche aus dem Kreis. Überschattet wurde der Spieltag allerdings von der schweren Verletzung des Rottenburgers Rene Hirschka. Gute Besserung auch an Robert Keller vom SV Nehren, der sich in Böblingen schwer an der Schulter verletzte.

Nummer 10: Franziska Perske (TV Derendingen): Nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus haben die Oberliga-Fußballerinnen des TVD wieder gewonnen. Beim 3:0 in Freiburg erzielte Perske ihre ersten beiden Saisontore.

Nummer 6: Leon Trage (TSV Ofterdingen). Nach einer knappen Stunde eingewechselt, Vorbereiter des 1:1-Ausgleichs beim Landesliga-Spiel in Holzgerlingen: Trage tat das, was ein guter Joker tun sollte.

Nummer 5: Mara Fritz (SV Unterjesingen B-Juniorinnen). Die SVU-Mädchen bauen die Tabellenführung in der Verbandsstaffel aus. Fritz traf doppelt zum 3:0 in Alberweiler.

Nummer 4: Marcel Schmid (SGM Poltringen/Pfäffingen). Und dann ist Fußball halt immer auch ein bisschen Glücksache. Möglicherweise hatte Schmid bei seinem Freistoß in der 78. Minute gegen Bodelshausen in der Kreisliga A3 eher eine Flanke im Sinn, doch der Ball senkte sich zum entscheidenden Treffer ins Tor.

Nummer 1: Tim Bisinger (SV Neustetten). Was zeichnet einen guten Torwart aus? Zum Beispiel, nach einem Fehler ruhig zu bleiben. Das gelang Bisinger, der beim Gegentreffer in der Kreisliga B5 zum 2:1 gegen Altingen II nicht gut aussah. Im Anschluss steigerte sich der Keeper und hielt den Erfolg und damit die Tabellenführung in der Kreisliga B fest.

Mach mit bei der Jury!

Wer kommt in die Schwitzkasten-Elf des Tages? In der Jury sitzen die Mitarbeiter der TAGBLATT-Sportredaktion. Habt ihr einen Vorschlag, wer unbedingt in den erlauchten Kreis der besten Kreis-Kicker gehört? Dann schickt eine Mail an sport@tagblatt.de! Auch Beweis-Videos werden akzeptiert ... Und ein Anruf tut‘s auch: 07071 934 343.