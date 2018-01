„Schöntaler Erklärung“ zur Schulpolitik fällt weicher aus als der Entwurf

Schöntal. Eben ist die Klausurtagung der Mandats- und Funktionsträger der Südwest-CDU im Kloster Schöntal im Hohenlohekreis zu Ende gegangen. Das Ergebnis ist die „Schöntaler Erklärung“, deren bildungspolitischer Teil schon vorab für Wirbel gesorgt hat – in der Öffentlichkeit, aber auch parteiintern. Die Kernbotschaft laute, dass die CDU für „Qualität und Leistung“ an den Schulen stehe und sich mit allen Dingen befasse, „die uns diesem Ziel näherbringen“, sagt Hagel bei der Vorstellung des endgültigen Papiers.

Eine Debatte hatte Hagel in der Tat schon vorab losgetreten, als er seine Vorstellungen vor dem Hintergrund des schlechten Abschneidens baden-württembergischer Schulen in Vergleichstests in zugespitzter Generalsekretärs-Manier publik gemacht hatte. Auf der Klausur wurden der Entwurfsfassung indes ein paar Zähne gezogen – auch auf Drängen von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Zwei Stunden diskutierten die Teilnehmer, am Ende wurde die Forderung nach Notengebung auch in Zeugnissen an Gemeinschaftsschulen wie auch die nach einer Anwesenheitspflicht der Lehrer „im Sinne der 41-Stunden-Woche“ gestrichen. Erstere hatte den grünen Koalitionspartner provoziert, Letztere die Lehrerverbände aufgebracht. Stattdessen plädiert die CDU nun allgemeiner „für Präsenzpflichten für alle Lehrer, unabhängig von den jeweiligen Deputatsverpflichtungen“.

Teil der einstimmig verabschiedeten Erklärung sind der Wunsch nach einer „Stärkung erzieherischer und disziplinarischer Maßnahmen gegenüber dem Fehlverhalten und der Gewalt“ von Schülern sowie nach „verpflichtenden Diktaten“. Sie enthalten auch ein Loblied auf den Frontalunterricht als „effektive Unterrichtsform“ neben selbst organisiertem Lernen.

„Wir haben den Generalsekretär liebevoll eingehegt“, erklärt der Landeschef der CDU-Sozialausschüsse, Christian Bäumler, hinterher. Kultusministerin Eisenmann lobt die parteiinterne Debatte über Leistung und ein bisschen auch Hagels Vorstoß. Dessen Aufgabe als Generalsekretär sei die parteipolitische Profilierung. Die Ministerin sagt aber auch, dass die Erklärung ein „Parteipapier“ sei. „Es wird nicht Regierungshandeln.“

Mit dem grünen Koalitionspartner wäre ohnehin vieles, was in der Schöntaler Erklärung steht, nicht machbar. Der Koalitionspartner soll aber wissen, dass Eisenmann eine vergleichsweise moderate CDU-Linie verficht. So erfüllt die Erklärung einen doppelten Zweck: die Profilschärfung nach außen wie das Signal an die Grünen, der Kultusministerin Beinfreiheit zu lassen, damit Bildung nicht zum Konfliktfall der Koalition wird.

Appell an Bahnspitze

Auch eine Resolution zur Fernverkehrsanbindung des S-21-Flughafenbahnhofs mit der Neubaustrecke verabschiedet die Landes-CDU: Diese solle im Zwei-Stundentakt realisiert werden“. Hintergrund der Erklärung sind Überlegungen der DB Fernverkehr, zwischen Ulm und dem Flughafen nur drei Mal je Tag und Richtung einen IC-Zug halten zu lassen. Die Konzernspitze der DB hat aber laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Pläne bereits wieder einkassiert.