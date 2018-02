Schöffen für 2018 gesucht

Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit Schöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. Gesucht werden in der Stadt Rottenburg voraussichtlich insgesamt 20 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Tübingen und am Landgericht Tübingen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Der Gemeinderat schlägt doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Schöffen benötigt werd...