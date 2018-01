Schnitzel und andere österreichische Schmankerl

Stuttgart. Weissenhof verbinden die Stuttgarter mit Tennis oder avantgardistischer Architektur. Mittlerweile hat sich aber auch das Küchenteam im Restaurant Weissenhof, nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt, mit seiner soliden deutsch-österreichischen Küche einen guten Ruf erkocht. Das Restaurant gehört zum Arcotel Camino, das jetzt sein zehnjähriges Bestehen feierte.

Das Hotel hat etwas von Stuttgarts Geschichte bewahrt, denn im früheren „Postdörfle“ ist zumindest die Fassade des 1890 erbauten Wasch- und Badehauses als Schmuckstück erhalten geblieben. Zur Feier des zehnjährigen Bestehens brachte die österreichische Eigentümerin Maria Wimmer Pater Alois Mühlbachler mit, der vor den erstaunten Gästen den Segen für das Haus erneuerte.

Hoteldirektor Peter Leidig setzt mit seinem jungen Team auch in der Küche auf Bewährtes und auf Produkte aus der Region, verbunden mit einem Schuss Internationalität. Unter den Vorspeisen sind gebratene Riesengarnelen (15 Euro) und gratinierter Ziegenkäse (14,50), bei den Hauptspeisen findet sich ein Rinderfilet für 28 Euro. Die Kürbiscremesuppe (8,50) sowie das Wiener Schnitzel vom Kalb (23,50) zeugen vom österreichischen Einfluss, der sich auch auf der Weinkarte bemerkbar macht. Je nach Jahreszeit gibt es saisonale Speisen. Auch auf Veganer hat sich das Restaurant inzwischen eingestellt.

Der Zuspruch zum À-la-carte-Restaurant leidet ein Stück weit darunter, dass es offenbar eine unsichtbare Barriere vom Hauptbahnhof in Richtung Norden gibt. Diese zu überwinden, sei gar nicht so einfach, betont Leidig. Jedoch locken Events und spezielle Angebote zur Freude Leidigs viele Gäste an. Auch der Sonntagsbrunch mit rund 3000 Gästen im Jahr und die etwa zwei Dutzend Kriminal-, Grusel- und Musicaldinner sind regelmäßig ausgebucht. Von Montag bis Freitag bietet das Restaurant einen Business-Lunch für zwölf Euro an. An der gut sortierten Bar Scala finden Cocktail-Workshops und Verkostungen statt. Rainer Lang

Info arcotelhotels.com/de/camino