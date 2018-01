Schmerzhafte Beziehungen

Zagreb. Kaum ein Spieler geht nach einer Partie ohne Blessuren vom Feld. Doch so schmerzhaft das eine oder andere Aufeinandertreffen auch sein mag, spätestens nach ein paar Tagen sind die meisten Blessuren wieder vergessen.

Mit einem Schmerz, der nicht so schnell verschwindet, befasst sich das „Museum of Broken Relationships“ in Zagreb. In dem kleinen Gebäude in der Oberstadt sind Alltagsgegenstände ausgestellt, die einst eine zentrale Rolle in einer Beziehung spielten, die mal tragisch, fast immer aber traurig zerbrach. Die Exponate kommen von Verlassenen aus der ganzen Welt und werden dem Museum geschenkt, damit dort ihre Geschichte erzählt wird.

Ein paar Anekdoten sind zum Schmunzeln, die meisten stimmen einen jedoch traurig – und einige sind geradezu schockierend. Das Leid, das den Verlassenen widerfahren ist, wird je länger man durch das Museum streift, immer greifbarer. Trotzdem ist es ein schaurig-schöner Ort, genau richtig für einen grauen Januar-Tag in Zagreb.

Spätestens wenn man das Gebäude verlässt, ist einem dann klar: Ein paar blaue Flecken aus einem Handballspiel sind nichts im Vergleich zu dem stechenden Schmerz, der einen erfasst, wenn man von einem geliebten Menschen verlassen wird.