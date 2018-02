Ulm. Pessimismus ist eigentlich nicht die Sache von „Land am Rand“ – ganz im Gegenteil. Doch wenn wir uns in die Lage der Amphibien im Land versetzen, können wir uns Unkenrufe nicht ganz verkneifen. Denn: Es ist wieder kalt geworden. Nicht, dass die Kollegen Schwanzlurch, Frosch und Grottenolm wegen ein bisschen Schnees gleich Schnappatmung bekämen – die meisten bleiben da ganz cool und setzen auf die Winterstarre.

Das Problem ist ein anderes: Die kalte Jahreszeit war lange Zeit zu warm – und die versammelte Lurchschaft hat bereits einen wohl fatalen „Frühstart“ hingelegt, wie die Umweltakademie Baden-Württemberg mitteilt. Ab sechs Grad Celsius wachen die Tiere aus der Starre auf – und weil so mancher dachte, das war's schon mit Winter, seien viele schon zur genetisch programmierten „Laichwanderung“ gen Geburtsgewässer aufgebrochen. „Egal ob Erdkröte, Feuersalamander oder der Grasfrosch – sie alle sind etwa sechs Wochen zu früh am Start“, schreibt die Akademie.

Beim aktuellen Frost ist da schnell Schluss mit lurchig. Denn die Nachkommenschaft, also der Laich, ist auf Gefrierbrand im Teich ganz schlecht eingestellt. Bei den aktuellen Minusgraden frieren Kröten und Lurchen also schlicht die Eier ab. So werden aus Frostschäden Frosch-Schäden. Sollte das quak, pardon, qua Klimawandel so weitergehen, drohen üble Folgen auch für Fressfeinde, die gern mal eine Kröte schlucken (Störche). Es sieht also nach düsteren Zeiten aus – im Olm, um den Olm und um den Olm herum. Roland Müller