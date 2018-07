Schlagwerkende Huldigung für Frank Zappa

Das gelang, imponierend. Sämtliche Arrangements schrieb Jogi Nestel (am linken Drumset). Dähn wies in einer knappen Einführung darauf hin, dass Zappa seine subkulturell-musikalische Laufbahn als Schlagzeuger begonnen hatte. Zudem war er leidenschaftlich an Neuer Musik interessiert, vor allem an Werken von Edgar Varese. Und für eine Aufführung von dessen „Ionisation“ müsste sich sogar „Skin of Cla...