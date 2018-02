Schlag aus Leipzig für den Diesel

Berlin/Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht hat Diesel-Fahrverbote in Städten grundsätzlich für zulässig erklärt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Warum beschäftigte sich das Bundesverwaltungsgericht mit Fahrverboten? Seit Jahren werden in Städten die Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Die Abgase sind giftig, verursachen Atemwegserkrankungen und womöglich auch Herz-Kreislaufprobleme. Die jeweiligen Bundesländer müssen deshalb Luftreinhaltepläne aufstellen. Kein Bundesland hat aber bisher Diesel-Fahrverbote vorgesehen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt auf Verschärfung der Luftreinhaltepläne für 19 Städte. Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf hielten Fahrverbote für möglich. Dagegen legten die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Revision ein. Sie sahen dafür keine gesetzliche Grundlage.

Wer hat in Leipzig gewonnen? Das Gericht hat die Urteile aus Düsseldorf und Stuttgart bestätigt. Die Leipziger Richter stellten fest, dass solche Fahrverbote nach deutschem Recht nicht vorgesehen sind. Das deutsche Recht müsse hier aber „unangewendet“ bleiben, wenn sonst die EU-Grenzwerte nicht eingehalten werden können. Die Leipziger Richter gaben damit der DUH Recht.

Wem drohen Fahrverbote? Älteren Diesel, die den Abgasnormen Euro 3 und 4 entsprechen. Wann diese aus Innenstädten ausgeschlossen werden, ist ungewiss. Stuttgart darf Euro-5-Diesel ab September 2019 verbannen. Kommunen können aber Ausnahmen machen: etwa für Handwerker und Anwohner. Euro 6 und Euro 6d-Autos sind nicht betroffen.

Welche Städte in Baden-Württemberg sind betroffen? Auch wenn der Bund Fahrverbote vermeiden will, könnte es diese unter anderem in Stuttgart, Reutlingen, Heilbronn und Ludwigsburg geben. Hier liegen die Stickoxidwerte laut Umweltbundesamt bei mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Erlaubt sind 40 Mikrogramm.

Wie können Kommunen Fahrverbote kontrollieren? Umweltverbände und Grüne schlagen die blaue Plakette – eine Art Umweltplakette – vor. Nur wer mittels des Aufklebers signalisiert „Mein Auto ist sauber“, darf in Innenstädten fahren. Die Bundesregierung will dies vermeiden, denn Millionen Autos erfüllen die Abgasnorm nicht. Stattdessen bereitet das Verkehrsministerium streckenbezogene Fahrverbote vor. Ohne Plakette werden aber Kontrollen schwierig.

Bekommen betroffene Diesel-Fahrer eine Entschädigung? Nein. Die Richter sehen keine Pflicht des Staates, Wertverluste von Dieselautos wegen der Fahrverbote zu ersetzen.

Muss ich jetzt ein neues Auto kaufen? Das wäre zu früh, denn noch ist unsicher, in welchem Umfang Städte Verbote verhängen. Stiftung Warentest rät Diesel-Fahrern jedoch abzuklären, ob sie nicht eine Ausnahmegenehmigung für ihr Auto bekommen. In Umweltzonen dürfen Oldtimer mit H-Kennzeichen, Pflegedienste und Behinderte fahren.

Wie bekomme ich mein Auto sauber? Der ADAC hat vorige Woche bewiesen: Nachrüstungen wirken. Umgebaute Autos stoßen 50 Prozent weniger Stickstoffoxide aus, bei warmem Motor sogar noch weniger. Bei einer Nachrüstung werden Tanks für die Harnstofflösung „Adblue“ eingebaut. Der Harnstoff wird auf die Stickoxide gespritzt und wandelt sie in Stickstoff und Wasser um.

Wie teuer ist das Ganze? Die Nachrüstung für die 10 Millionen betroffenen Autos kostet jeweils zwischen 1400 bis 3300 Euro. Nach dem Umbau verbrauchen die Autos ein bis drei Prozent mehr Kraftstoff.

Wer zahlt dafür? Die Autoindustrie will nicht zahlen und die Bundesregierung sträubt sich, sie zur Nachrüstung zu verpflichten. In den USA und Kanada wurden VW, Daimler und Co. per Gerichtsurteil dazu gezwungen, für die Nachrüstung aufzukommen.