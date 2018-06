Schlaflos in Tübingen

Immer mehr AOK-Versicherte leiden im Kreis Tübingen dauerhaft an Schlafstörungen, so die Krankenkasse in einer Pressemitteilung. 3395 Versicherte waren laut AOK 2016 wegen Schlafstörungen in ambulanter oder stationärer Behandlung. Das sind über 4 Prozent der Versicherten. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, da nur Versicherte ermittelt wurden, die in ärztlicher Behandlung waren. Vier Jahre zuvor waren es noch 3,4 Prozent. Der Anstieg von Schlafstörungen zeigt sich auch bei den landesweiten Zahlen. Zählte die AOK in Baden-Württemberg 2012 noch knapp 150000 Betroffene waren es 2016 bereits 187300.

Bis zu 20 von 100 Menschen haben Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen. Frauen und ältere Menschen haben besonders häufig Schlafstörungen und auch chronische Schlafprobleme. Sie können aber in jedem Alter auftreten, sogar bei kleinen Kindern. Meist tragen mehrere Faktoren zu Schlafstörungen bei, unter anderem seelische Belastungen wie beruflicher und familiärer Stress oder Geldsorgen, aber auch der Lebensstil und Erkrankungen, wie Depressionen oder Schilddrüsenüberfunktion, spielen eine Rolle. Diese können sich sehr unterschiedlich auswirken. Um gut in den Schlaf zu kommen, sollte man erst zu Bett gehen, wenn man sich müde fühlt. Auf Computer und Smartphone sollte im Bett ebenso verzichtet werden wie auf Fernsehen. Auch üppiges oder scharfes Essen sollte am Abend vermieden werden, ebenso Kaffee, Cola und andere anregende Getränke.

„Wer in mehr als drei Nächten pro Woche schlecht einschläft und das über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen, könnte eine chronische Schlafstörung entwickeln“, so sagt AOK-Ärztin Sabine Knapstein. „Betroffene sollten abklären lassen, ob es eine medizinische Ursache dafür gibt und welche Behandlungsmöglichkeiten denkbar sind“, rät die Medizinerin. Schlafmangel mindert nicht nur die Lebensqualität deutlich, er erhöht auch das Unfallrisiko beispielsweise im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz.ST