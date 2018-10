Schlägerei am Busbahnhof

Bei einer Schlägerei unter drei 16-jährigen, wohl miteinander bekannten Jugendlichen sind am Omnibusbahnhof am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein Junge und ein Mädchen verletzt worden. Sie und ein dritter, zunächst geflüchteter Beteiligter waren nach Angaben der Polizei in einen Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten mündete.

Die beiden durch Schläge im Gesicht verletzten Jugendlichen wurden in einer Klinik untersucht. Der dritte Beteiligte an der Auseinandersetzung wurde an seinem Wohnort ausfindig gemacht.