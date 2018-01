Schlacht gewonnen

In der Europäischen Union wird man diesem Anspruch bald einen Schritt näher kommen: Wenn im Mai die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft tritt, wird das Geschäft mit Daten auf eine völlig neue Grundlage gestellt. In einer Lobbyschlacht gegen die Tech-Multis hat das EU-Parlament die Verbraucherrechte gestärkt – eine Sternstunde der EU. Damit ist klar: Europa kann sich mit den Googles und Facebooks dieser Welt anlegen.

Dieses Selbstbewusstsein ist nötig. Denn der unverantwortliche Umgang mit unseren Daten hat ein Ausmaß erreicht, das wir als Gesellschaft nicht mehr hinnehmen können. Wenn der Internet-Bezahldienst Paypal die Transaktionsdaten – also was wer wo zu welchem Preis kauft – an 600 andere datensammelnde Unternehmen weiterverkauft, wenn Nutzerprofile angelegt werden, die Parameter wie politische Überzeugung, Einkommen und sexuelle Orientierung enthalten, ist ein Maß erreicht, das nicht zu dulden ist. Selbst wenn jemand versucht, sich dagegen zu wehren, Einstellungen im Browser vornimmt oder Cookies löscht, finden die Datenkraken Wege, um an persönliche Informationen zu kommen.

Diesen dreisten Methoden will die DSGVO einen Riegel vorschieben. Laut ihr dürfen Unternehmen ohne Zustimmung keine Daten sammeln, die für den angebotenen Dienst unnötig sind. Verweigert der Nutzer die Zustimmung, darf ihm der Dienst trotzdem nicht vorenthalten werden. Die Verordnung zeigt bereits jetzt Wirkung: Google hat angekündigt, unnötiges Datensammeln der Apps seines Play Stores einzustellen – 55 Prozent sind betroffen.

Natürlich muss man auch abwägen. Der Spruch von Daten als neuem Rohstoff ist keine hohle Phrase, sondern Realität. Die Schlüsselindustrie der Zukunft, künstliche Intelligenz, beruht nicht auf Programmierkunst, sondern auf der Qualität der Daten, die ihr zu Grunde liegen. Sind Daten allerdings das neue Öl, dann ist Datenschutz der neue Umweltschutz. Und Deutschland gilt als Mutterland dieser Bewegung, das Volkszählungsurteil von 1983 als Urknall des Datenschutzes. Selbst Microsoft-Chef Smith ist der Meinung, dass die einzige Chance für Europa ist, um den Abstand zu China und dem Silicon Valley aufzuholen, ein eigenes Geschäftsmodell zu finden, das auf einem nachhaltigen Umgang mit Daten beruht.

Die DSGVO ist allerdings nur eine gewonnene Schlacht auf dem Weg dahin. Sie wurde im Eindruck des NSA-Skandals durchgeboxt. Im Moment wird in Brüssel die ePrivacy-Verordnung verhandelt, die die DSGVO ergänzen soll. Sie ist genauso wichtig, denn sie regelt den Umgang mit den Kommunikationsdaten der Internetnutzer. Der NSA-Skandal allerdings ist lange her. Man kann nur hoffen, dass die EU-Parlamentarier sich trotzdem erneut durchsetzen werden. Einer der erbittertsten Gegner ist damals wie heute Microsoft.

