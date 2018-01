Scharfe Töne in Tarifrunde der Metaller

Berlin. Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie droht die IG Metall mit einer härteren Gangart, wenn die Arbeitgeber nicht bis Ende Januar einlenken. „Dann sehen wir, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln, ob es ganztätige Warnstreiks geben wird oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks“, sagte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann.

Am heutigen Donnerstag startet Baden-Württemberg als erstes der elf Verhandlungsgebiete die dritte Gesprächsrunde. Es wird erwartet, dass hier in diesem Jahr der Pilotabschluss ausgehandelt wird. Vor dem Treffen in Böblingen traten am Mittwoch im Südwesten 16 000 Metaller in mehr als 80 Betrieben in Warnstreiks. Bundesweit beteiligten sich knapp 75 000 Gewerkschaftsmitglieder. Bereits am Vortag waren nach Angaben der IG Metall 60 000 auf die Straße gegangen.

Hauptstreitpunkt in der mit 3,9 Mio. Beschäftigten größten deutschen Branche ist nicht das Geld. Die IG Metall verlangt 6 Prozent Tariferhöhung. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde mit 2 Prozent ein ungewöhnlich hohes erstes Angebot gemacht. Knackpunkt ist die Forderung der IG Metall, allen Vollzeitbeschäftigten das Recht zu geben, für zwei Jahre die Arbeitszeit von 35 auf bis zu 28 Stunden pro Woche zu verkürzen. Dafür sollen sie einen teilweisen Lohnausgleich erhalten, wenn sie Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder in Schicht arbeiten.

Den letzten Punkt wollen die Arbeitgeber keinesfalls mitmachen. Ein für sie erstelltes Rechtsgutachten kam zum Schluss, dass die Forderung und damit auch Streiks rechtswidrig sind, weil sie diejenigen diskriminiere, die bereits in Teilzeit arbeiten. Nächste Woche will die IG Metall ein Gutachten vorlegen, das zum gegenteiligen Ergebnis kommt.

Dass die Arbeitgeber mit juristischen Argumenten kommen, zeigt deutlich, wie verhärtet die Fronten sind. Am 26. Januar dürfte der Vorstand der IG Metall mindestens beschließen, dass es erstmals zu 24-Stunden-Streiks kommt. Dieter Keller