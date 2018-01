Schalke verpflichtet Hoffenheimer Uth zum Sommer

Gelsenkirchen. Wie beide Clubs am Dienstag mitteilten, erhält der umworbene Torjäger in Gelsenkirchen einen Vierjahresvertrag bis 2022. Der 26-Jährige, der in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde in der Torschützenliste Rang vier einnimmt, wechselt ablösefrei von den Kraichgauern ins Revier.

«Mark Uth ist der derzeit torgefährlichste deutsche Angreifer der Bundesliga und wird unsere Optionen in der Offensive ab Sommer noch einmal deutlich verbessern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Schalke 04 gewinnen konnten», sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.