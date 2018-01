Ulm. Einem der klügsten Männer der Welt ist kürzlich aufgefallen, dass die Frauen von bayerischen Ministerpräsidenten seit Jahrzehnten Karin heißen. Karin Stoiber, Karin Seehofer, demnächst Karin Baumüller-Söder. Während freilich der sagenhafte Harald Martenstein noch bayerische MP-Gattinnen sortiert, hat sich sein Kollege Axel Hacke, einer der allerklügsten Männer der Welt, längst an der extremen Sch-haftigkeit der SchPD abgearbeitet. Schmidt, Scharping, Schröder, Schteinbrück, Schulz. Dass auch die bayerischen Karins hinten im weiteschten Sinn mit „S“ bis „Sch-“ anfangen, allen voran Frau Schtoiber, sei hier nur der Vollschtändigkeit halber angemerkt. Als Sch-wäbin, quasi an der Schnittschtelle zu allem, möchten wir ferner und aus aktuellem Anlass eine Reihe von echten Sch-Tieren ins Feld führen. Allen voran das Zootier des Jahres, die vom Ausschterben bedrohte Sch-arnierschildkröte, sodann das Haustier des Jahres, das Sch-af, das per se als „Profi-Rasenmäher mit gutem Sozialverhalten“ gilt, während der einzelne Sch-abrackentapir in der Schtuttgarter Wilhelma erst noch lernen muss, einen fremden Schabrackentapir neben sich zu dulden. Mit einem anderen Jungbullen soll er jetzt Zweisamkeit üben. Wenn die beiden gut harmonieren, wird der Übungsbulle gegen eine Jungkuh getauscht. Dann muss man sehen, was passiert. Bei Sch-Tieren weiß man das nie.