Sayonara, Pirmin Unger!

Am Sonntag sitzt er schon im Flieger nach Tokio, deshalb wird Pirmin Unger auch das Heimspiel der Tübinger Regionalliga-Basketballer am Sonntag (17..30 Uhr) gegen Saarlouis verpassen. Mehr noch: Der 30-Jährige wird die nächsten zwei Jahre beruflich in Japan sein. Sportlich schwer zu kompensieren für die SV 03 Tigers – zumal gegen Saarlouis auch Vincent Zabel fehlen wird, der krank aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Gegen Liga-Topscorer Ricky Easterling (28,2 Punkte pro Partie für Saarlouis) wollen die Tübinger im Kollektiv dagegen halten und sich so teuer wie möglich verkaufen. „Wir sind alles andere als der Favorit“, sagt Trainer Claus Sieghörtner. Im Hinterkopf hat er schon die Partie nächste Woche gegen Mainz: Dann hat die Bundesliga Pause, sodass Adrian Lind und Jacob Mampuya wieder dabei sind.