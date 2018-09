Saxophonist Alexander Bühl erhält Landesjazzpreis

Stuttgart. «Alexander Bühl überzeugt durch sein großes Talent sowohl als Solist am Tenorsaxophon als auch als Arrangeur für Big Bands», sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski anlässlich der Verleihung am Donnerstag. In diesem Jahr wurde der mit 15 000 Euro dotierte Preis zum 34. Mal verliehen. Ausgezeichnet werden damit Nachwuchsmusiker unter 35 Jahren, die eine enge Beziehung zu Baden-Württemberg haben.

Bühl war Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg und spielt in mehreren Big-Bands - seit 2016 auch in seiner eigenen «Concert Jazz Band». Er studierte unter anderem Komposition an der Musikhochschule Stuttgart.