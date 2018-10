Sandhausen sucht noch nach Trainer-Lösung

Sandhausen. Der SVS werde sich Zeit für eine gute und zukunftsfähige Lösung nehmen, hieß es am Dienstag nach Vereinsangaben. Am Montag hatte Sandhausen auf die sportliche Negativentwicklung reagiert und sich nach gut zwei Jahren von Kocak getrennt. Nach neun Spieltagen mit nur einem Sieg und insgesamt fünf Punkten steht Sandhausen auf dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der Länderspielpause tritt Sandhausen am 19. Oktober gegen den FC Ingolstadt an.