Säkularer Herrscher für Bagdad

Bagdad. Brandstiftung in einem Zentrallager für Wahlurnen, Chaos bei der Stimmenauszählung, blutiger Aufruhr in der Hafenstadt Basra – nach dem Wahlen im Mai gehen im Irak seit Monaten die Wogen hoch. Jetzt scheint der politische Betrieb wieder Tritt zu fassen. Die neue politische Führung in Bagdad nimmt Gestalt an. Zum Präsidenten wählten die Abgeordneten den Kurden Barham Salih, der zwei Stunden später überraschend Adel Abdel Mahdi als Premierminister berief.

Der 76-Jährige, der in 30 Tagen sein Kabinett präsentieren muss, ist ein politischer Veteran im Post-Saddam-Irak. Von 2004 bis 2006 war er Finanzminister, anschließend sechs Jahre Vizepräsident, zuletzt von 2014 bis 2016 Ölminister. Der Vater von vier erwachsenen Kindern gilt als fähiger Technokrat, der den Wiederaufbau seines Landes nach der vierjährigen Katastrophe des „Islamischen Staates“ erfolgreich in Angriff nehmen könnte. Er wird getragen von kurdischen und sunnitischen Abgeordneten, vor allem aber von einer Koalition der beiden größten schiitischen Parteien, dem Bündnis von Wahlsieger Moqtada al-Sadr, der eine Einmischung von Iran und den USA ablehnt, plus der pro-iranischen Allianz „Eroberung“.

Auf Distanz zu Klerikern

Dennoch versteht sich Adel Abdel Mahdi ausdrücklich als säkularer Politiker und hält demonstrativ Distanz zu einer verkappten Klerikerherrschaft, wie sie die Islamische Republik praktiziert. Er stammt aus einer alt eingesessenen Politikerfamilie. Vater Abdul Mahdi Shobar kämpfte als Guerilla-Kommandeur gegen die britische Kolonialherrschaft und wurde später unter König Faisal Erziehungsminister. Sein Sohn Adel besuchte in Bagdad die Jesuitenschule und trat bereits als Jugendlicher in die Baath-Partei ein. Er überwarf sich mit der Organisation, als deren Machthaber begannen, Gegner zu inhaftieren und hinzurichten. Selbst schwer gefoltert und zum Tode verurteilt, floh er 1969 nach Frankreich, schloss sich den maoistischen Kommunisten an und promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Nach der Islamischen Revolution 1979 im Iran wandte er sich dem politischen Islam zu und gehörte zu den Mitbegründern der pro-iranischen, religiös geprägten Exilpartei Sciri, die seit dem Sturz von Saddam Hussein im Irak eine tragende Rolle spielt.

Trotzdem blieb Adel Abdel Mahdi ein Mann der Mitte und des Ausgleichs, der auch mit den Amerikanern gut kann. 2017 trat er aus der Sciri-Partei aus und kandidierte erstmals als Unabhängiger. Auch bei vielen anderen im Mai gewählten Volksvertretern haben sich die Prioritäten geändert. Zwei Drittel sind Neulinge, die mit den konfessionellen Grabenkämpfen nicht mehr viel anfangen können. Sie setzen, wie der künftige Premierminister, auf eine Politik jenseits der alten Fronten. Martin Gehlen