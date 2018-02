Sachlich kontern

Berlin. Dass das Bundesverfassungsgericht die stets korrekte CDU-Politikerin darauf hinweisen musste, ist Ausdruck der enormen Umwälzungen, die das deutsche Parteiensystem in den vergangenen Jahren durchgemacht hat; und der Verunsicherung, die damit einhergeht. Die Karlsruher Richter haben völlig richtig geurteilt. Natürlich darf und sollte auch Johanna Wanka gegen eine rechtspopulistische Partei Stellung beziehen. Als Privatperson, als CDU-Politikerin, aber eben nicht als Bundesministerin mit den Ressourcen der Bundesregierung. Die Bundesregierung wusste das auch schon vor dem Urteil. Doch sie wusste nicht, wie sie umgehen soll mit der wachsenden Präsenz der AfD in Deutschland. Viel schlimmer noch: Sie weiß es immer noch nicht.

Was Wanka damals zu verhindern suchte, ist inzwischen eingetreten. Die AfD sitzt im Bundestag und wird wohl künftig die Rolle der Oppositionsführerin einnehmen. Die Partei, so viel lässt sich bislang sagen, setzt im Parlament fort, was sie auf Demonstrationen, in sozialen Netzwerken, an Stammtischen begonnen hat – sie vereinfacht, pöbelt und schreckt nicht vor fremdenfeindlichen Äußerungen zurück. Viele der Reden, die die AfD-Abgeordneten halten, sind nur schwer erträglich. Doch ebenso schwer erträglich ist die Hilflosigkeit, mit der das Parlament und die Bundesregierung dem gegenüberstehen.

Verschiedene Taktiken wurden bereits probiert, funktioniert hat keine. Als die AfD ihre Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Bundestagspräsidenten und für den Sitz im Geheimdienstgremium präsentierte, ließ der Bundestag diese durchfallen – und die AfD inszenierte sich genüsslich als Opfer eines verkrusteten Systems. Regierungsmitglieder stritten in Talkshows mit den Rechtspopulisten – und verhalfen ihnen so zu einer noch größeren Öffentlichkeit. Und ja, eine Ministerin nutzte die Bühne ihres zur Neutralität verpflichteten Ministeriums, um gegen die AfD Stellung zu beziehen – und verstieß damit gegen das Grundgesetz.

Das politische System befindet sich in einem Selbstfindungsprozess, und keiner kann sagen, zu welchem Ergebnis dieser Prozess führt. Recht vielversprechend ist gerade der Ansatz der Opposition. Cem Özdemir hat jüngst mit einer sehr emotionalen und Wolfgang Kubicki mit einer sehr schnoddrigen Bundestagsrede viel Aufmerksamkeit und Zuspruch erfahren. Die Bundesregierung wiederum hat vom Bundesverfassungsgericht die gute Anweisungen bekommen, mit der „geübten Kritik die gebotene Sachlichkeit zu wahren“. Dort muss eine Regierung ansetzen. Sachlich widerlegbare Fehler macht die AfD schließlich genug.

