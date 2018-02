SWR-Dokumentarfilm „Leyla“ gewinnt Frauenregiepreis

Baden-Baden/Mainz. Die Regisseurin Asli Özarslan erzählt in ihrem Film die Geschichte einer jungen Kurdin, die sich als Bürgermeisterin in ihrer türkischen Heimatstadt Cizre engagiert. Wie der SWR mitteilte, wurde der mit insgesamt 10 000 Euro dotierte Preis am Freitag in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin verliehen. Auf „Leyla“ entfielen 5000 Euro.

Die Auszeichnung wird vom Frauennetzwerk Soroptimist International (SI) ausgelobt. Sie wurde vom SI Club Mainz initiiert und 2016 erstmals verliehen. Der Preis soll laut SWR dazu beitragen, dass Regisseurinnen stärkere Beachtung und mehr Aufträge bekommen. Schirmherrin des Frauenregiepreises ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Regisseurin Özarslan wurde 1986 in Berlin geboren. Seit 2012 studiert sie Regie/Dokumentarfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg.