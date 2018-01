SPD will Sonderermittler für Hochschule

Stuttgart. Die SPD im Landtags-Untersuchungsausschuss zur „Zulagenaffäre“ will einen Ermittlungsbeauftragten in die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg schicken. Ein entsprechender Beweisantrag ging gestern an die übrigen Fraktionen, er liegt dieser Zeitung vor.

Der Beauftragte solle vor Ort diversen von Zeugen im Ausschuss erhobenen Vorwürfen nachgehen. Es seien „nach wie vor Missstände an der Hochschule festzustellen“, schreibt die SPD in dem Beweisantrag. Zu ihrer Aufklärung sei der Ausschuss verpflichtet. „Eine weitere Beweisaufnahme in öffentlicher Sitzung begründet die Gefahr, dass das Ansehen der Hochschule weiter leidet“, heißt es zur Begründung.

SPD-Obmann Sascha Binder sagte: „Ständig tauchen neue Vorwürfe auf, ständig melden sich Informanten beim Ausschuss. Wir können aber nicht unendlich Zeugen laden und den Ausschuss unendlich ausdehnen.“ Der Ermittlungsbeauftragte – eine konkrete Person schlug die SPD noch nicht vor – solle „Gespräche führen, Akten sichten und auch nach Akten suchen, die für den Ausschuss wichtig sein könnten“.

Bisher hat in Baden-Württemberg noch nie ein Untersuchungsausschuss einen solchen Beauftragten eingesetzt. Das Amt ist erst 2016 als Konsequenz auf Untersuchungsausschüsse zum NSU und zum „ENBW-Deal“ neu in das entsprechende Gesetz geschrieben worden. Axel Habermehl