SPD kürt Kandidaten für Europawahl

Stuttgart/Tuttlingen. Das bestimmende Thema der Zusammenkunft könnte jedoch die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär sein. Sie war in der SPD bundesweit auf Kritik gestoßen.

Für die Europawahl will sich Medienberichten zufolge die langjährige Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt wieder bewerben - sie ist Vizepräsidentin des Parlaments in Brüssel. Außerdem will der Mannheimer Europaabgeordnete Peter Simon wieder antreten. Beide seien außerordentlich erfahren, kompetent und anerkannt und könnten die SPD in Europa würdig vertreten, sagte SPD-Landeschefin Leni Breymaier am Freitag in Stuttgart.