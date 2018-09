SPD fürchtet durch Abwahl Kauders weniger CDU-Einfluss

Baden-Baden. «Dass mit der Abwahl von Volker Kauder auch die CDU in Baden-Württemberg weiter in Berlin an Einfluss verliert, finde ich fürs Land auch bedauerlich», sagte Breymaier am Mittwoch im Südwestrundfunk. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass Ralph Brinkhaus zum Fraktionsvorsitzenden gewählt werde. «Ich finde es aber auch normal, dass es in einer Demokratie mehrere Kandidaturen gibt. Dass dann auch mal der gewählt wird, den nicht alle auf dem Zettel haben.» Breymaier ging aber nicht davon aus, dass die Personalie des Unions-Fraktionschefs negativen Einfluss auf den Fortbestand der Großen Koalition habe.