SPD bleibt dabei: Maaßen muss weg

Berlin. Vor dem Krisentreffen der Koalitionsspitzen hat die SPD ihre Forderung nach Entlassung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen bekräftigt. „Maaßen ist nicht irgendein Beamter einer nachgeordneten Behörde, er ist der Präsident der wichtigsten Sicherheitsbehörde in unserem Land“, sagte Parteivize Malu Dreyer der „Bild am Sonntag“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse handeln. Auch SPD-Chefin Andrea Nahles blieb dabei: „Herr Maaßen muss gehen, und ich sage Euch, er wird gehen“, sagte sie bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Offenbach.

Merkel, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Nahles treffen sich am Dienstag erneut im Kanzleramt, um über den Fall Maaßen zu beraten. Maaßen war in die Kritik geraten, weil er die Echtheit eines Videos bezweifelt hatte, das Angriffe auf Ausländer in Chemnitz zeigt.

Seehofer sieht weiter keinen Grund für Maaßens Ablösung. Dessen Erklärung zu den Vorgängen in Chemnitz sei „vollkommen logisch und in sich konsistent“ gewesen, sagte er dem Fernsehsender Phoenix. Auch die große Koalition sehe er deshalb nicht in Gefahr. Beim CSU-Parteitag in München spielte der Koalitionskonflikt um Maaßen keine Rolle. Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder demonstrierten dort rund vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern Geschlossenheit. afp/dpa

