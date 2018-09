SPD: Sturm der Entrüstung gegen Maaßen-Deal

Berlin. Nach der Koalitions-Einigung über die Beförderung des umstrittenen Bundesverfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär hat die SPD Bedenken an der Großen Koalition angemeldet. „So kann man auf Dauer nicht zusammenarbeiten“, beschwerte sich Juso-Chef Kevin Kühnert. „Wir sehen, dass der Koalitionsvertrag nicht genügt, um eine solide Regierungsarbeit hinzubekommen.“

Weiter angefacht wurde der Unmut, weil Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die Ernennung Maaßens zum Staatssekretär den SPD-Mann Gunther Adler in den einstweiligen Ruhestand versetzen will. „Das war ein Riesenaffront vom Innenminister, der sich wieder einmal gegen Merkel richtet, aber auch gegen uns als SPD“, sagt die SPD-Abgeordnete Wiebke Esdar.

Heftige Kritik an der Einigung von Seehofer mit Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles kam auch von der bayerischen SPD. In einem Brief schrieb Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, die Beförderung Maaßens sei „ein schwerer politischer Fehler“ und „nirgendwo zu vermitteln“.

SPD-Chefin Andrea Nahles wandte sich in einem Appell an ihre Partei. „Die SPD sollte diese Bundesregierung nicht opfern, weil Horst Seehofer einen Beamten anstellt, den wir für ungeeignet halten“, heißt es in einem Schreiben an alle SPD-Mitglieder.

Juso-Chef Kühnert forderte klare Kante gegenüber der Union. Es sei wichtig, zu definieren, wo die Grundlage der Zusammenarbeit aufhöre. „Im Moment muss die CSU das Gefühl haben, einen Freifahrtschein zu haben. Die kriegen zwar ständig Prügel, aber das bleibt immer ohne Konsequenzen.“ Er verlangte eine Ergänzung des Koalitionsvertrages. „Wir brauchen ein Ergänzungskapitel“, sagte er der SÜDWEST PRESSE. „Wir müssen uns klar dazu bekennen, dass die politische Arbeit von den Kabinettsmitgliedern übernommen wird und nicht von Behördenleitern.“