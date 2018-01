SPD-Stadtoberhäupter treten für Koalitionsverhandlungen ein

Stuttgart. In einem am Freitag in Heilbronn veröffentlichten Papier erklären sie, die SPD habe in den Sondierungsgesprächen mit der Union gute Ergebnisse für die Städte und Gemeinden erreicht. «Die von der SPD durchgesetzten Punkte lassen eine finanzielle Entlastung der Kommunen vor allem in den Bereichen Bildung und Soziales und höhere Investitionen in Verkehr und Infrastruktur erwarten.» Es gelte, weiter zu verhandeln und die aus kommunaler Sicht positiven Ergebnisse zu konkretisieren.

Die Erklärung ist unter anderem von den Oberbürgermeistern Frank Mentrup (Karlsruhe), Hermann-Josef Pelgrim (Schwäbisch Hall), Peter Kurz (Mannheim) und Harry Mergel (Heilbronn) unterzeichnet. Die SPD will an diesem Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Sollte es zu Verhandlungen kommen, will die SPD am Ende ihre Mitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Eine Neuauflage einer großen Koalition ist innerhalb der SPD höchst umstritten - auch in Baden-Württemberg.