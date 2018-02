SPD-Mitgliederentscheid über GroKo angelaufen

Stuttgart. Die Wahlunterlagen seien wie geplant bei den Mitgliedern eingetroffen, teilte ein Parteisprecher am Dienstag in Stuttgart mit. Die Abstimmung läuft nun bis zum 2. März. Das Ergebnis soll am ersten Märzwochenende veröffentlicht werden. SPD-Landesgeneralsekretärin Luisa Boos verteidigte die Befragung. «Die SPD meint es ernst mit Basisdemokratie und Mitgliederbeteiligung – auch in zentralen Fragen wie einer Regierungsbeteiligung», sagte sie.

Im Südwesten sind mehr als 37 800 Parteimitglieder der SPD abstimmungsberechtigt. In den nächsten Tagen gibt es mehrere Veranstaltungen der SPD, bei denen über den Koalitionsvertrag mit der Union diskutiert wird. Die Parteiführung wirbt bei sieben Regionalkonferenzen im ganzen Bundesgebiet für ein Ja. Die letzte Regionalkonferenz für die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern ist am Sonntag in Ulm. Die Jusos mit ihrem Chef Kevin Kühnert touren ebenfalls durch Deutschland, um Nein-Stimmen zu organisieren. Kühnert ist am Freitag und Samstag in Mannheim beziehungsweise in Karlsruhe.