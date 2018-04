SC Freiburg verlängert Vertrag mit Manuel Gulde

Freiburg. «Wir freuen uns, mit der Verlängerung von Manuel eine weitere Stütze der Mannschaft langfristig an den Verein gebunden zu haben», sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach laut einer Vereinsmitteilung vom Samstag. Wie lange der neue Kontrakt mit dem 27-jährigen Gulde läuft, teilte der Fußball-Bundesligist wie üblich nicht mit. Gulde war 2016 vom Karlsruher SC zu den Freiburgern gewechselt. Er kam in allen Rückrundenspielen der aktuellen Saison über die volle Distanz um Einsatz. Am Montag (20.30 Uhr/Eurosport) spielt der SC zum Abschluss des 30. Spieltags beim FSV Mainz 05.