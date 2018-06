SC Freiburg befördert zwei Fußballtalente in den Profikader

Freiburg. Der Torwart Frommann und der Innenverteidiger Schlotterbeck würden die Saisonvorbereitung unter Trainer Christian Streich genauso mitbestreiten wie der Linksverteidiger Chima Okoroji und der Mittelfeldspieler Luca Herrmann. Trainingsauftakt der Breisgauer ist am kommenden Montag.

«Unser Blick geht immer zuerst in die Freiburger Fußballschule. Wir sind mit der Entwicklung unserer Spieler bei den A-Junioren und in der Zweiten Mannschaft sehr zufrieden», sagte SC-Vorstand Jochen Saier am Dienstag. «Daher freut es uns natürlich, dass dieses Quartett vorerst bei der Bundesligamannschaft dabei ist.»