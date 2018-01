S-Bahn so pünktlich wie im Vorjahr

Stuttgart. Für Pendler in der Region Stuttgart klingt es vertraut. Donnerstag, 6.22 Uhr, Weichenstörung am Hauptbahnhof. Alle sechs S-Bahn-Linien sind betroffen. Ausfälle und Verspätungen. Bereits um 5.15 Uhr hatte es eine andere Weichenstörung in Herrenberg gegeben. Auch hier Ausfälle und Verspätungen. Ein Morgen, der für Reinhold Willing, den Sprecher der S-Bahn, jedoch nicht exemplarisch für die zurückliegenden Wochen steht. „Wir sind mit dem Start ins Jahr 2018 ganz zufrieden“, stellt er fest. Obwohl man wegen der CMT derzeit ein erhöhtes Fahrgastaufkommen bewältigen müsse, seien die Pünktlichkeitswerte stabil.

Ergebnis wie erwartet

Dasselbe Urteil fällt Willing für das Gesamtjahr 2017. „Das Ergebnis ist so, wie wir es im Sommer erwartet hatten.“ Bei der sogenannten Sechs-Minuten-Pünktlichkeit verzeichnet die S-Bahn demnach gegenüber 2016 eine leichte Verbesserung: 96,7 Prozent der Züge hielten den Verspätungsrahmen von sechs Minuten ein (2016: 96,6). Bei der Drei-Minuten-Pünktlichkeit gab es hingegen eine leichte Verschlechterung: von 88,3 auf 88,2 Prozent. Beinahe dasselbe Bild ergibt sich bei den Hauptverkehrszeiten: 79,3 Prozent der Bahnen kamen nicht mehr als drei Minuten zu spät – 2016 lag der Wert mit 79,6 noch etwas höher. Besser geworden ist die S-Bahn indes auch hier bei der Sechs-Minuten-Pünktlichkeit: 94,5 Prozent der Züge hielten die Vorgabe ein. 2016: 94,2 Prozent.

Ziel: Besser werden

Wäre der November nicht gewesen, wäre die Bilanz noch besser ausgefallen: 53 Störungen wurden allein in diesem Monat gezählt. Die Pünktlichkeitswerte sackten auf einen Jahrestiefstand, das wirkte sich aufs Gesamtergebnis aus. Die mit dem Verband Region Stuttgart (VRS), dem Besteller der S-Bahn, vereinbarten Ziele hat die Bahn daher auch 2017 nicht erreicht. Man arbeite daran, diese zu erfüllen, sagt Willing und verweist auf ein millionenschweres Maßnahmenpaket der Bahn, das unter anderem die Verbesserung der Infrastruktur vorsieht. Allzu große Hoffnungen will er aber nicht machen. Viele Baustellen, wachsende Fahrgastzahlen und Mischverkehre übten auch künftig Druck auf das S-Bahn-Netz aus.

VRS-Infrastruktur-Direktor Jürgen Wurmthaler hat Verständnis für diese Widrigkeiten und erkennt auch an, dass die S-Bahn trotz des schwierigen Novembers wieder auf dem Niveau des Vorjahres gelandet ist. Das Ziel müsse trotzdem sein, besser zu werden, fordert er. Wie das gelingen kann, soll im April beim nächsten S-Bahn-Gipfel besprochen werden. Dominique Leibbrand