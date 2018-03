S-Bahn-Surfer sorgen für Probleme im Nahverkehr

Stuttgart. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatten mehrere junge Leute am Dienstagabend versucht, zwischen zwei Waggons einer S-Bahn aufzusteigen und sich daran festzuhalten. Nach Abfahrt der Bahn fuhren drei von ihnen zeitweise mit dem Zug mit. Zwei sprangen nach wenigen Metern ab, der dritte stürzte auf den Bahnsteig. Ein Reisender rief daraufhin die Beamten. Die konnten einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen in der Nähe vorläufig festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Das Gleis wurde auf der Strecke zeitweise gesperrt, so dass der Bahnverkehr gestört war.