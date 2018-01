S-21-Protest als Vorbild

Stuttgart. Ein Donnerstagabend Mitte Januar. Feinstaub-Demo. Schmuddelwetter. Etwa 350 Menschen haben sich am Neckartor versammelt. Gleich wird die B 14, eine von Stuttgarts Hauptverkehrsachsen, für einen Protestzug gesperrt. Gastredner Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), ruft seinen Zuhörern zu: „Mir gefällt die Fläche hier gut, wir könnten uns hier regelmäßig treffen!“ Wenn die Landesregierung nicht für Fahrverbote sorgt, dann sollen die Bürger eben regelmäßig am Neckartor demonstrieren, um den Verkehr auszubremsen. Zur Hauptverkehrszeit, versteht sich. Resch spricht „von kreativen Lösungen, um die Schadstoffwerte zu senken“.

Inspiriert haben den Chefankläger in Sachen Luftreinhaltung offensichtlich die Proteste gegen die Tieferlegung des Bahnhofs: „Toll, was bei Stuttgart 21 jeden Montag läuft“, lobt er. Den Beifall hat er in der Tasche: In den Reihen der Anwesenden sieht man viele „Oben bleiben“-Aufkleber und Buttons mit dem durchgestrichenen Stuttgart-21-Schriftzug.

Höchstens 1000 Teilnehmer

Ob Bahnhof oder Feinstaub: Die Grenzen zwischen den Protestbewegungen sind fließend. Für Jürgen Resch liegen die Gründe auf der Hand. Man denke nur an die Schadstoffe, die durch Abbrucharbeiten und den Baustellenverkehr entstünden. Und dann die räumliche Nähe, liegt das Neckartor mit seiner Schadstoff-Messstelle doch unweit der Bahnhofs-Gruben.

Doch während bei den S-21-Demos zumindest zu Hochzeiten Zehntausende auf die Straßen gingen, um ihrer Empörung Luft zu machen, haben die Anti-Feinstaub-Demos bislang nicht dieselbe Schlagkraft entwickelt. 300 bis höchstens 1000 Teilnehmer wurden in den vergangenen ein, zwei Jahren gezählt. Taugt das Thema nicht dazu, Massen zu mobilisieren?

„Da geht es an die Seele der Baden-Württemberger“, macht Peter Erben einen Erklärungsversuch. Der 58-Jährige ist Chef der Bürgerinitiative Neckartor, einem losen Zusammenschluss von Anwohnern, die die jüngste Kundgebung organisiert haben und seit mehr als zehn Jahren von den Behörden Maßnahmen für bessere Luft fordern. Obwohl der öffentliche Personennahverkehr jedes Jahr neue Rekorde vermeldet, ist das Auto immer noch das meist genutzte Fortbewegungsmittel in der Region Stuttgart. Die Gruppe jener, die sich in der Debatte angegriffen fühlen, ist entsprechend groß, weiß Erben.

Davon abgesehen seien ihm Teilnehmerzahlen gar nicht so wichtig, „Das ist für uns nicht ausschlaggebend, wir wollen für das Thema sensibilisieren“, sagt Erben. „Wenn es sein muss, gehen wir auch mit 50 Leuten auf die Straße.“ Gleichwohl sei klar, dass der Druck von der Straße nichts bringe, wenn keine Partei die Verbesserung der Luftqualität zu ihrem Thema mache. Einzig die Gemeinderatsfraktion SÖS-Linke-Plus befasse sich damit. „Beim Rest fällt das Thema untendurch.“ Für Erben ein entscheidender Unterschied zu Stuttgart 21. „Die Bewegung fußte auf einem breiten Bündnis“, rekapituliert er, mit den Grünen und Teilen der SPD an der Spitze. Mittlerweile habe sich freilich Ernüchterung breit gemacht.

Das zeigt sich auch bei der Feinstaub-Demo. Ein Mann mittleren Alters, der schon viele Montagsproteste mitgemacht haben dürfte, rastet bei Reschs Rede aus. Er tänzelt auf der Stelle, boxt mit den Fäusten gegen ein Banner, schreit immer wieder. „Reden bringt nichts.“ Resch, im Besitz eines Mikrofons, versucht, ihn zu übertönen. Reden bringe sehr wohl etwas.

Gegen öffentlichkeitswirksame Aktionen hat der DUH-Chef aber auch nichts. Sei es über bundesweite Klagen gegen Autoindustrie und Behörden, die bis zur Androhung von Beugehaft gegen Minister gehen. Oder eben über die Forderung nach regelmäßigen Störaktionen an der B 14. Zumal Resch die Beteiligungsquote an den Stuttgarter Demos alles andere als schlecht einstuft. Im Gegenteil: „Bis zu 1000 Menschen finde ich ausgesprochen bemerkenswert.“ Vor allem auch deshalb, weil es sonst nirgends in Deutschland so etwas gebe.

Manfred Niess, einer der beiden Neckartor-Anwohner, die mehrfach auf Maßnahmen zur Luftverbesserung klagten, ist mit der Beteiligung an der jüngsten Aktion indes nicht zufrieden. „Ich hätte mir mehr spontane Teilnahme erhofft“, sagt er. Schließlich habe man für die Menschen am Neckartor und deren Gesundheit demonstriert. „Da gab es die Möglichkeit, das Fenster zu öffnen, oder herunterzukommen.“

Medial ein Erfolg

„Medienmäßig war es immerhin ein Erfolg“, sagt der Mitinitiator des Klima- und Umweltbündnisses Stuttgart. Sowohl mit der jüngsten Aktion als auch mit der am 1. Januar mit rund 400 Leuten, die von der SÖS-Gruppierung organisiert worden war, habe man es in die Tagesschau geschafft. Reschs Vorschlag, die Feinstaub-Demos regelmäßig zu veranstalten, befürwortet Niess. Jedoch sollten sich schlagkräftige Verbände wie der BUND an die Spitze setzen.

SÖS-Linke-Plus kündigt derweil neue Formate an. Man wolle Kundgebungen am Nachmittag machen, an denen auch Familien mit Kindern teilnehmen können, sagt Stadtrat Luigi Pantisano. Ob viele kommen, ist ungewiss. Dass die Beteiligung an den bisherigen Aktionen teils bescheiden war, führt er auch auf die Luft am Neckartor zurück. Die sei so schlecht, dass sie auch Demonstranten nicht einatmen wollten.