Rumänen und Griechen liegen vorne

Ulm. Etwa eine halbe Million Ärzte gibt es in Deutschland. Die Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich an, wenn auch immer nur um ein oder zwei Prozent. Dagegen deutlich größer wird der Anteil an Ärzten, die ihre Ausbildung nicht in Deutschland abgeschlossen haben. Anfang 2017 waren das 50 000 – damit kommt derzeit ziemlich genau jeder zehnte Arzt in Deutschland aus dem Ausland. Wie die Landesärztekammer auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE mitteilt waren es in Baden-Württemberg zu Beginn des vergangenen Jahres etwa acht Prozent, in Krankenhäusern sind es sogar 15 Prozent.

Im Vergleich zu 2016 bedeutet das im Bundesland einen Anstieg von über zehn Prozent. Am meisten zugelegt haben Ärzte aus Nordafrika und Asien. Besonders auffällig ist hierbei Syrien: Anfang des vergangenen Jahres arbeiteten fast 40 Prozent mehr Ärzte aus dem Krisenstaat in Baden-Württemberg als noch 2015. „Das Anerkennungsgesetz eröffnet seit 2012 allen ausländischen Ärzten mit Abschlüssen aus Drittstaaten (nicht EU oder Schweiz; Anm. d. Red.) die Möglichkeit, die Gleichwertigkeit ihrer Ausbildung überprüfen zu lassen“, berichtet Ruth Wichmann, die das Auslandsreferat beim Marburger Bund leitet. „Davon machen viele Ärzte Gebrauch, vor allem aus Ländern, in denen es wirtschaftliche oder politische Schwierigkeiten gibt.“

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) bestätigt die Entwicklung ebenfalls. „Es ist richtig, dass die Anzahl der ausländischen Ärzte in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist“, sagt Pressesprecherin Dagmar Vohburger. „Der Großteil der ausländischen Ärzte kommt aus der EU.“ Tatsächlich sind es knapp 77 Prozent, die meisten davon stammen aus Rumänien (734 in Baden-Württemberg). „Der Bedarf an Ärzten kann derzeit – und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig – nicht alleine durch die Absolventen aus Deutschland gedeckt werden“, stellt Vohburger klar. Grund dafür seien neben dem hohen Numerus Clausus auch die geringe Anzahl an Studienplätzen.

Das Land reagiert nun – allerdings nicht auf die Einstiegshürden für deutsche Anwärter. Stattdessen wurden mehr Stellen geschaffen, um die Anerkennung für Ärzte mit ausländischer Berufsqualifikation in Deutschland zu beschleunigen. Dennoch ein wichtiger Schritt, findet Ruth Wichmann: „Es kommt nicht selten vor, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Bearbeitungsfristen überschritten werden oder ausländische Ärzte sehr lange auf einen Termin für die Kenntnisprüfung warten müssen.“ Im Jahr 2012 beantragten 300 Ärzte eine Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse, 2016 waren es schon 1300. Auch 2017 blieben die Werte auf diesem Niveau.

Für die Anerkennung zuständig ist das Regierungspräsidium Stuttgart. Bis Oktober vergangenen Jahres waren Mitarbeiter auf 7,5 Stellen mit dem Thema befasst. Das Land stockt das Personal um acht neue und 2,2 Stellen aus dem Sozialministerium auf. „Wir geben jetzt Gas, damit die Personallücken in den Krankenhäusern schneller geschlossen werden können“, sagt Sozialminister Manne Lucha (Grüne) laut Deutscher Presse-Agentur.

Während es laut DKG bei Ärzten von innerhalb der EU wenig Probleme mit der Anerkennung gibt, ist das bei Medizinern aus Drittstaaten oftmals nicht der Fall: „Die zuständigen Approbationsbehörden prüfen neben dem Sprachniveau auch die inhaltliche Gleichwertigkeit.“ Trotzdem zeige sich in der Praxis oft, dass auch bei bereits nachgewiesenem Niveau weiterer sprachlicher Förder- beziehungsweise Lernbedarf bestehe, erklärt Dagmar Vohburger. Unterstützung erhalten die Betroffenen dabei von den Krankenhäusern selbst. „Viele bieten ihren ausländischen Ärzten Sprachkurse oder andere auf den individuellen Bedarf abgestimmte Fortbildungen an“, sagt die Sprecherin der DKG.