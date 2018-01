Ruf nach mehr Schutz für Kinder

Freiburg/Stuttgart. Der brutale Missbrauchsfall aus der Region Freiburg treibt das Land um und ist nun auch in Berlin angekommen. Dort unter anderem beim Deutschen Kinderschutzbund und dem Missbrauchs-Beauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. Entsetzen und Betroffenheit sind groß. Die Ursachenforschung läuft auf Hochtouren. Die Fragen, wie konnte es soweit kommen und warum konnten die Behörden das nicht verhindern, stehen im Raum. Das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) teilte gestern mit: „Beiden Gerichten lagen zum Zeitpunkt ihrer Entscheidungen keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindes durch die Mutter oder für einen aktuell vorliegenden Missbrauch des Kindes vor.“ Deshalb sei der Junge zurück zur Mutter gekommen.

Das Jugendamt hatte das Kind im März 2017 aus der Familie geholt. Auslöser dafür war ein Hinweis der Polizei, dass die Mutter mit einem vorbestraften Sexualstraftäter zusammenlebt. Ihm war es gerichtlich untersagt, sich Kinder und Jugendlichen zu nähern, doch er ignorierte das ebenso wie eine viermonatige Haftstrafe, zu der er deswegen verurteilt worden war. Er legte gegen das Urteil Berufung ein, deshalb konnte es nicht rechtskräftig werden.

Auf Antrag des Jugendamtes und nach mündlicher Anhörung des Jugendamtes und der Mutter habe das Amtsgericht Freiburg entschieden, dass der Kontakt des Lebensgefährten zu dem Jungen verhindert werden müsse, informiert das OLG weiter. Deshalb wurde die Rückkehr des Kindes zur Mutter mit Auflagen verknüpft. Sie sollte unter anderem dafür sorgen, dass der Kontakt nicht zustande kommt.

„Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts legte (ausschließlich) die Mutter Beschwerde ein mit dem Ziel, dass die Weisungen entfallen“, schreibt das OLG in seiner Stellungnahme. Daraufhin rief das Jugendamt das OLG an. Das hielt die Auflage des Kontaktverbots aufrecht. Die Mutter soll sich zu diesem Zeitpunkt bereits in psychotherapeutischer Behandlung befunden haben. Dafür, dass der neunjährige Sohn der Mutter zwei Jahre lang massiv sexuell missbraucht, misshandelt und vergewaltigt worden ist, habe es keine Hinweise gegeben.

Nach den Ermittlungen der Freiburger Polizei und des Landeskriminalamtes hat die 47-Jährige jedoch mit ihrem 37 Jahre alten Lebensgefährten den Sohn an Pädophile für sexuellen Missbrauch und Vergewaltigungen „vermietet“. Auch sie selbst sollen sich mehrfach an dem Jungen vergangen haben. Die Mutter und sieben Männer sitzen seit Herbst in U-Haft, der Junge ist erneut in der Obhut des Jugendamtes.

Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) warnt vor einer Pauschalverurteilung der Behörden und kündigt eine transparente und zügige Untersuchung an. Es müsse genau hingeschaut werden, „ob wir in diesem Bereich Nachbesserungsbedarf haben“. Die Strukturen, die personelle Ausstattung und auch die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern müssten überprüft werden.

Der Missbrauchs-Beauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, fordert angesichts des Ausmaßes des Missbrauchs schon jetzt eine bessere personelle Ausstattung der Jugendämter und auch der Familiengerichte sowie eine bessere Qualifizierung der Mitarbeiter. „Wir fordern eine gesetzliche Fortbildungspflicht für alle Familienrichterinnen und -richter zu sexuellem Missbrauch und Fragen des Kindeswohls“, sagt Rörig. Um „diese perfiden Täterstrukturen“ durchbrechen zu können, seien stabile, auf Dauer angelegte Stellen und Strukturen nötig, die auch zwischen den Berufsgruppen gut abgestimmt zusammenarbeiten müssten.

Er sieht auch die Schulen in der Pflicht. Fachkräfte sollten so ausgebildet sein, dass sie auch Missbrauch als Ursache für Verhaltensänderungen von Kindern und Jugendlichen in Erwägung ziehen. Angesichts von mehr als 12 000 angezeigten Fällen von Kindesmissbrauch pro Jahr fordert er ein Kindesmissbrauchs-Bekämpfungsgesetz. Die Zahl der angezeigten Fälle sei schon erschreckend, sagt Rörig. „Wir haben die Gewissheit, dass das Dunkelfeld um ein Vielfaches größer ist“. Er schätzt, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder von Missbrauch betroffen sind. Dennoch werde von Politik und Gesellschaft noch immer viel zu wenig getan, um sie wirksam vor sexueller Gewalt – auch durch digitale Medien – zu schützen.

„Es muss dringend durchgesetzt werden, dass der Kinderschutz ins Grundgesetz aufgenommen wird“, fordert Heinz Hilgers, ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Das Kindeswohl müsse in allen Belangen Vorrang haben. Kinderrechte müssten gegenüber Elternrechten gleichberechtigt stehen.