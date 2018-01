Rückkehrer Gomez im Mannschaftsrat des VfB Stuttgart

La Manga. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Neben dem Stürmer sind auch Kapitän Christian Gentner, Holger Badstuber, Daniel Ginczek und Torwart Ron-Robert Zieler Mitglied in dem Gremium. In der Hinrunde gab es den Mannschaftsrat beim Bundesliga-Aufsteiger noch nicht. Gomez war in der Winterpause vom VfL Wolfsburg zurück zum VfB Stuttgart gewechselt. Der 32-Jährige spielte bereits bis 2009 bei seinem Jugendverein und wurde 2007 deutscher Meister mit dem VfB.