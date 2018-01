Rückbau ist im Zeitplan

Neckarwestheim. Den Begriff „Probleme“ scheint Jörg Michels nur aus dem Wörterbuch zu kennen. „Es läuft alles sehr gut“, erklärte der Geschäftsführer der für die Atomkraftwerke zuständigen ENBW-Tochter ENKK. Gemeint ist der Rückbau von Block 1 des Gemeinschaftskernkraftwerks in Neckarwestheim. Zeitlich und technisch sei alles im Plan. Trotz des gefährlichen Schauplatzes sei die Technik „betriebsbewährt“, wie Michels betonte. Schon vor dem Super-Gau von Fukushima seien in Deutschland 20 Reaktoren zerstückelt worden.

Mehr als sechs Milliarden Euro hat die ENBW zurückgelegt für die Demontage und Beseitigung ihrer fünf Atomkraftwerke im Südwesten. In Obrigheim, wo 2005 der Aus-Knopf gedrückt wurde, läuft der Rückbau seit 2008. Gerade muss der „Biologische Schild“ weichen, jene Betonkonstruktion, die einst den Reaktordruckbehälter umgeben hat. Spätestens 2025 soll die Atom-Ära am Neckar beendet sein. Über die Nachnutzung ist angeblich noch nicht entschieden worden.

Letzter seiner Art

In Neckarwestheim wird der 2011 abgeschaltete Block 1 seit einem Jahr nach und nach atomisiert. „Diese Anlage kann nicht mehr betrieben werden“, sagte Michels gestern über den Fortschritt der Arbeiten. Der zweite Block, mit einer Leistung von 1400 Megawatt seit 1989 am Netz, kann noch bis längstens 31. Dezember 2022 Strom liefern. Dann ist auch dieser Meiler als letzter seiner Art in Deutschland nur noch Geschichte.

Wie am Standort Philippsburg, wo die Leitungen des jüngsten Blocks bis Silvester 2019 gekappt werden müssen, so sind auch in Neckarwestheim vor dem Rückbau teure Neubauten notwendig. Für jeweils „einen unteren dreistelligen Millionenbetrag“, so Michels, müssen Reststoffbearbeitungszentren, Standort-Abfalllager samt Sozial- und Infrastrukturgebäude errichtet werden. Dort werde nur zeitweise deponiert, was vor Ort an Müll anfalle. „Eine Nutzung für Dritte ist nicht vorgesehen“, versicherte Michels. Hans Georg Frank