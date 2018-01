RottenburgerBesuschkow nach Kiel

Im TAGBLATT-Artikel über ihn Ende Dezember hatte sich schon angedeutet, dass Max Besuschkow in der Winter-Transferperiode wohl ausgeliehen wird. Und so ist es nun auch. Kurz vor Transferschluss gestern Abend ging der Wechsel über die Bühne: „Ich bin jetzt nach Kiel gekommen, um auch zu spielen“, sagt der gebürtige Tübinger in einem Video mit seinem neuen Klub. Für die Eintracht hat Besuschkow die...