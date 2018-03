Rottenburg schafft fast Überraschung

TSV AltensteigII – SG Tübingen 21:21 (10:9). Mit gerade mal neun Feldspielern war Tübingen zum Spiel angetreten. Und holte in einem recht zerfahrenen Spiel immerhin einen Punkt. Dabei lag die SG lange in Rückstand, erst nach 27 Minuten führte sie erstmals (9:8).Nach der Pause bestimmten die Altensteiger das Spiel, setzten sich in der 37. Minute auf drei Tore ab (15:12). Nur drei Minuten später wa...