Rosengarten mit Brunnen, neuen Beeten und WLAN

Stuttgart. Die Villa Berg Immobilien-Heuschrecken entrissen zu haben, nennt Fritz Kuhn (Grüne) eine seiner großen Errungenschaften, seit er OB in Stuttgart ist. Anfang 2016 kaufte die Stadt die Villa, die einst dem württembergischen Kronprinzen- und späteren Königspaar Karl und Olga als Sommerresidenz gedient hatte und zuletzt vom SWR genutzt worden war. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist aufgrund seines Alters und durch Vandalismus in einem schlechten Zustand und aus Sicherheitsgründen verrammelt. Den Stuttgartern liegt die Villa, benannt nach dem Stadtteil Berg, aber am Herzen, und nach einem Prozess der Bürgerbeteiligung steht fest, dass das Gebäude nach seiner Sanierung ein „offenes Haus für Musik und mehr“ werden soll.

Eine Projektgruppe begleitet den Prozess, vor Kurzem wurde im Rathaus ein Zwischenstand der Machbarkeitsstudie präsentiert, die sich um den Umbau und mögliche kulturwirtschaftliche Nutzungen dreht. Gebaut wurde und wird bisher nur im Park. In den vergangenen zwei Jahren, erklärt Projektleiterin Astrid Schmelzer, ist das Belvedere, das historische Weinberghäuschen, hergerichtet worden.

Und der Ausschuss für Umwelt und Technik hat bereits die nächste Stufe eingeleitet: die Sanierung des Rosengartens. Für 550 000 Euro soll dieser 1400 Quadratmeter große Teil der Gartenanlage wiederhergestellt werden. Unter anderem Holzpergolen, Mauern, Balustraden, die Rasenparterres und Rosenbeete müssen erneuert werden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Brunnen zu. Dank der Unterstützung der Stiftung Stuttgarter Brünnele, die einen fünfstelligen Betrag gibt, soll schon im Mai 2018 das Wasser plätschern. Die restlichen Maßnahmen im Rosengarten sollen bis November abgeschlossen sein. Finanziert wird diese Gartensanierung aus Mitteln des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“. 1,5 Millionen Euro sind insgesamt bewilligt.

Bauzaun bis Mitte 2018

Fest steht: Der Garten soll ein Ort werden, wo man die Seele baumeln lassen kann. Die Gemeinderätin Gabriele Munk (Grüne) will nicht x-beliebige Rosen, sondern besonders ansprechende angepflanzt wissen. Christoph Ozasek (SÖS-Linke-plus) wirbt für eine Trinkstelle und eine WLAN-Verbindung. All dies sichert Volker Schirner, der Leiter des Gartenamtes, zu. Er verspricht: „Es wird ein schöner Ort sein.“ Damit das dauerhaft so bleibe, sei man in Verhandlungen mit Initiativen, die sich nach Abschluss der Arbeiten um den Park kümmern sollen.

Der unansehnliche Bauzaun, der aktuell die Sicht verdeckt, wird mindestens bis Mitte 2018 stehen bleiben. Die Eröffnung der Villa ist für 2022 vorgesehen, erklärt Astrid Schmelzer. Seit Monaten laufen technischen Voruntersuchungen, Vermessungen sowie die Erstellung der Machbarkeitsstudie in drei Varianten. Erst wenn das alles abgeschlossen ist, wird sich zeigen, was die Rundumerneuerung insgesamt kosten wird. Caroline Holowiecki