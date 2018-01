Roman Rees rollt das Feld von hinten auf

Ruhpolding. Roman Rees hatte nicht einmal seine warme Jacke dabei, so überrascht war der 24-Jährige von dem „Medienmarathon“ direkt nach dem erfolgreichsten Einzelrennen seiner Karriere. Mit einem vierten Platz über die 20 Kilometer von Ruhpolding, gleichbedeutend mit dem Olympia-Ticket hatte der Biathlet des SV Schauinsland selbst nicht gerechnet und daher die Überziehklamotten im Basislager gelassen.

Fröstelnd und nur mit dem dünnen Rennanzug bekleidet, stand er dennoch bereitwillig Rede und Antwort: „Natürlich habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ich mir den Olympia-Traum erfüllen kann. Aber dass es jetzt so super klappt, nicht“, sagte der Schwarzwälder, der erst vor einer Woche in die Weltcup-Saison eingestiegen war.

Er, der so lange um den Anschluss an das starke deutsche Männer-Quartett gekämpft hat, ließ sie an diesem Tag alle hinter sich: Als Letzter von 108 Startern ins Rennen gegangen, überholte er mit vier blitzsauberen Schießeinlagen nicht nur seine Teamkollegen Arnd Peiffer (11.), Simon Schempp (13.), Benedikt Doll (22.) und Erik Lesser (63), sondern bis auf Sieger Martin Fourcade, Ondrej Moravec und Johannes Thingnes Bö auch die versammelte Weltelite. Beruhigt wirkte auch Bundestrainer Mark Kirchner, endlich einen fünften Mann für Olympia zu haben: „Das war schon die ganze Zeit unsere Hoffnung, dass er die Quali noch schafft. Wir sind froh, dass wir jetzt noch einen haben, falls mal einer von den anderen ausfällt.“

Schempp zwickt's noch

Denn ob alle Topleute fit nach Pyeongchang reisen, ist noch ungewiss. Zwar scheint der Uhinger Simon Schempp seine Rückenprobleme aktuell im Griff zu haben, allerdings gab der 29-Jährige nach dem Einzelrennen auch zu, dass er im zweiten Rennabschnitt wieder Verspannungen gespürt hat. „Ich hoffe aber, dass auch das bald erledigt ist. Dann kann es wieder richtig losgehen“, blickte der Wahl-Ruhpoldinger vorsichtig optimistisch auf die vorolympischen Wochen. Dass er mit leicht angezogener Handbremse und zwei Schießfehlern im Einzel keine Chance aufs Podium hatte, war für Schempp keine Überraschung: „Man läuft hier gegen die Besten der Welt, da kann man sich nicht viel leisten.“

Zu denen gehörte zumindest gestern Roman Rees. „Was diese Leistung wirklich bedeutet, wird mir vielleicht erst in ein paar Tagen klar“, gestand der Biathlet des SV Schauinsland. Spätestens wenn er am Montag zur Olympia-Einkleidung des Deutschen Olympischen Sportbunds nach München reist, sollte es soweit sein. Und dann wird er auch auf seine Jacke sicher ein wachsames Auge haben. Manuela Harant