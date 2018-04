Rollerfahrer kracht in Fußgängerin

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Vortag mit seinem Roller gegen 20.30 Uhr in Richtung Betzingen unterwegs, obwohl die Straße für diese Art von Kraftfahrzeugen gesperrt ist. Dabei übersah der Mann zwei Fußgänger, die im Bereich der Fahrbahnmitte in gleicher Richtung unterwegs waren. Er reagierte zu spät und erfasste einen der Fußgänger, eine 43-jährige Frau, nahezu ungebremst von hinten. Durch den Aufprall stürzten beide. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, erlitt die 43-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.