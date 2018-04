Rohloff vergibt Entscheidung

Schlussphase in Kirchentellinsfurt. Der TBK drückt, rennt an. In der 88. Minute wühlt sich Riccardo Petrolo in den Strafraum der Pliezhausener. TSV-Verteidiger Eugen Wackenhut reißt Petrolo um. Der Sindelfinger Schiedsrichter Jan Bohacek wartet. Kirchentellinsfurts Sebastian Rohloff setzt den weiter rollenden Ball von links im Strafraum freistehend rechts daneben. Kein Vorteil, Bohacek pfeift. El...