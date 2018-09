Rochade mit Folgen

Berlin. Die Geschichte, wie sich die SPD den Sieg im Fall Maaßen abkaufen ließ, beginnt am Dienstagmorgen im Bundesinnenministerium. Da wird in einer Runde der Führungsspitze festgelegt, dass man den Chef des Verfassungsschutzes nicht im Regen stehen lassen wird, wenn die SPD auf seiner Ablösung besteht. Hans-Georg Maaßen muss zwar als oberster Verfassungsschützer gehen, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Dafür wechselt er aber als beamteter Staatssekretär ins Ministerium. Diesen Vorschlag nimmt Minister Horst Seehofer am Nachmittag mit zur Runde der Koalitionsspitzen, wo er von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles angenommen wird. „Ich habe immer mein Vertrauen zu Herrn Maaßen zum Ausdruck gebracht“, sagt Seehofer am Mittwoch, als er in seiner Berliner Trutzburg die Personalrochade vorstellt. Dieser sei ein „kompetenter und integrer Mitarbeiter“ und habe sich bei der Terrorbekämpfung große Verdienste erworben.

Seehofers Leute sehen in Maaßens Beförderung einen cleveren Schachzug. Doch wird dieser die Koalition schwer belasten. Denn während laut Seehofer für die Nachfolge Maaßens als Verfassungsschutz-Chef noch „Tage, möglicherweise Wochen“ vergehen, steht eine nicht minder brisante Personalie bereits fest: Für Maaßen muss Gunther Adler weichen. Seehofer hat ihn erst im März als Staatssekretär aus dem bisherigen Bauministerium in sein neues Riesenministerium des Innern, für Bau und Heimat geholt. Und: Adler ist SPD-Mitglied. Nun wird er in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Ein kleiner Schienbeintritt Seehofers gegen die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles.

Dass sich Seehofer zwei Tage vor dem Wohnungsgipfel im Kanzleramt damit seines hochrangigsten Bauexperten beraubt, ist wohl der Preis für die Rettung Maaßens. Immer und immer wieder betont Seehofer am Mittwoch: „Ich habe keine Diskussion über den Verfassungsschutz und Herrn Maaßen eröffnet.“ Den schwarzen Peter schiebt er wohlweislich der SPD zu. Niemand soll vier Wochen vor der Bayern-Wahl denken, der CSU-Chef habe den neuen Zank vom Zaun gebrochen.

Nun wird der vom Koalitionspartner so ungeliebte Sicherheitsexperte Maaßen ausgerechnet für die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Cybersicherheit zuständig werden, also auch für Bundeskriminalamt und Bundespolizei. Nur den Verfassungsschutz soll er nicht beaufsichtigen; das hat sich Nahles ausbedungen. „Das kann man sauber trennen“, behauptet Seehofer. Bisher sind alle drei Sicherheitsbehörden in einer Abteilung gebündelt.

Dennoch schäumt es bei den Sozis nach der Entscheidung Seehofers, Maaßen ins Ministerium zu holen. „Der Geduldsfaden mit dieser großen Koalition ist extrem dünn geworden“, twittert Parteivize Ralf Stegner. „Mit Seehofer und seinen Eskapaden haben wir uns die Pest an Bord geholt.“ Faktisch könne die SPD nichts machen. Der Minister hat die Personalhoheit. Die SPD-Minister könnten nur im Kabinett gegen die Ernennung zum Staatssekretär stimmen.

Juso-Chef Kevin Kühnert mahnt zur Besonnenheit. „Die Vorkommnisse der Causa Maaßen hätten gereicht, um die Koalition scheitern zu lassen. Passiert ist das nicht, und man kann eine Regierung nur anlassbezogen aufkündigen“, sagt er dieser Zeitung. „Andrea Nahles hat wohl das Maximum für die SPD erreicht. Aber wir hätten das gemeinsam bewerten und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen müssen.“

Maaßen trug die Entscheidung offenbar gefasst. „Über solche Diskussionen und Veränderungen ist niemand erfreut“, sagte Seehofer über das Telefonat mit ihm. Doch Maaßen sei ein klassischer Beamter, der dort Dienst tue, wo er hingestellt werde. Traurig kann der Verfassungsschutzchef nicht gewesen sein. Im Frühjahr sei er ernüchtert gewesen, dass er bei der Staatssekretärssuche leer ausging, berichten Vertraute.

Neben der SPD lassen die Oppositionsparteien ihrem Unmut freien Lauf. „Seehofer hat mit seiner Amtsführung das ganze Land chaotisiert“, kritisiert der grüne Innenexperte Konstantin von Notz. AfD-Chef Jörg Meuthen erklärt: „Was für ein unwürdiges Schauspiel um Maaßen.“ Seehofer sei „wieder einmal eingeknickt“. Dem widerspricht sein Co-Chef Alexander Gauland. Er betont, Seehofer habe „Rückgrat gezeigt“.