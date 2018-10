Risse in der Fassade

Ellwangen. Vor der großen Basilika sitzen sie. Auf roten Stadtmöbeln, Handy in der Hand. Die meisten kommen aus Schwarz- und Nordafrika, die Flucht aus ihrem Heimatland verbindet sie. Sie sind in Ellwangen gelandet, der schwäbischen Kleinstadt, mit den schönen Fassaden und den vielen Kirchtürmen.

In der Innenstadt, dort, wo an anderen Tagen gebummelt und Kaffee getrunken wird, haben sich an diesem Tag hunderte Menschen versammelt. Mit bunten Transparenten für Menschenrechte und Demokratie. Die Musik ist laut – die Pfiffe noch lauter. Ein Demonstrationszug der AfD marschiert in Sichtweite vorbei. „Die LEA muss weg“, skandieren die Rechtspopulisten. Sie demonstrieren gegen eine mögliche Verlängerung der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA). Deren Vertrag läuft noch bis 2020. Die Frage, wie lange die Unterkunft mit derzeit 650 Bewohnern in Ellwangen bleiben soll, spaltet die Stadt.

Von Landesregierung enttäuscht

Das bunte Fest sei ein klares Zeichen gegen Rassismus, „Ellwangen zeigt Flagge“, sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, ohne die Flüchtlingsunterkunft am Rand der Stadt überhaupt zu erwähnen. Die Veranstaltung ist kein Bekenntnis für die Verlängerung der LEA – aber ein Zeichen dafür, dass die Ellwanger Bürger sich und ihre Stadt nicht mehr instrumentalisieren lassen wollen. Negativ-Schlagzeilen gab es zur Genüge in den vergangenen Monaten: erst ein missglückter Polizeieinsatz und dann die politisch fragwürdige Kopplung von Gartenschauvergabe und LEA-Verlängerung, die Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) andeutete. In Ellwangen ist man sensibel geworden. Die Stadt soll nicht mehr Sinnbild für die Probleme der europäischen Integrationspolitik sein.

Als 2015 Handeln gefordert war, war Ellwangen mit seinen Ehrenamtlichen zur Stelle. In den drei Jahren, in denen die LEA besteht, haben die Bürger den Geflüchteten geholfen, haben sich den eigenen Vorbehalten und der Angst vor Kriminalität gestellt. Das hat die 24 000-Einwohner-Stadt verändert. Denn nicht nur die LEA-Bewohner prägen das Stadtbild. Auch das Klima hat sich verändert. Stammtische und Saunarunden entzweien sich an der Frage, wo Kritik endet und Rassismus beginnt. Freundschaften zerbrechen an den Debatten ums tatsächliche und subjektive Sicherheitsgefühl. Wie viele Ladendiebstähle gehen wirklich aufs Konto von Flüchtlingen? Können Frauen nachts noch alleine in der Altstadt unterwegs ein? Die LEA dominiert Zusammenleben und Politik. Eine Tatsache, die man aus allzu öffentlichen Debatten heraushalten und vor der Außenwelt gern verbergen will. Zu oft schon wurde Ellwangen auf die Probleme, die die LEA mit sich brachte, reduziert. Die Furcht ums Image ist da. Die Kleinstadt zieht sich hinter die eigene Altstadtfassade zurück.

Im kommenden Jahr ist Kommunalwahl. Die will die Landes-AfD für sich nutzen. Und auch die Wahl des Oberbürgermeisters im April wird sich letztlich entlang der LEA-Thematik entscheiden. Ob der amtierende Karl Hilsenbek noch einmal antritt, wird er im neuen Jahr bekannt geben. Festlegen will er sich noch nicht. Genauso wenig wie in der Frage, wie er zu einer möglichen LEA-Verlängerung stehe. „Ja, aber“, sagt er. Und meint: Erst, wenn die Bedingungen im Verlängerungsvertrag zwischen Stadt und Land stimmen, bildet er sein Urteil. So sehen das auch andere Stadträte. „Der Gemeinderat weiß um seine Verantwortung“, bestätigt der OB. Die Gespräche im Gremium seien offen, meist sachlich, manchmal emotional und hitzig.

Das liegt auch daran, dass sich einige von der Landesregierung im Stich gelassen fühlen. Manche sogar geprellt. „Getäuscht und enttäuscht“ fühle man sich von Stuttgart, sagt Gunter Frick, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. 2014 hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für die LEA ausgesprochen. „Wir haben es als unsere Pflicht gesehen“, sagt Frick. Das ehemalige Kasernengelände stand leer, Platz war da. Gegenleistungen, die vom Land in Aussicht gestellt waren, seien nicht eingehalten worden. „Seither hat sich nichts getan.“ Stattdessen kam die Zusage zur Landesgartenschau und das „erpresserische Schreiben“ von Peter Hauk. Die Aufregung war groß.

„Das hat mehr Schaden angerichtet als der Polizeieinsatz im April“, sagt Herbert Hieber (SPD). Während die Grünen, wenn die Laufzeit befristet ist, und die SPD, wenn die Bedingungen stimmen, für eine Verlängerung der LEA sind, gibt es in der CDU kein klares Bild. „Es gibt verschiedene Auffassungen“, sagt Rolf Merz (CDU). Persönlich, ist er davon überzeugt, dass sich eine verträgliche Lösung finden lässt – und wenn LEA, dann im Konsens.

„Wir sind gegen eine Verlängerung des LEA-Vertrages“, sagt hingegen FW-Stadtrat Frick und ergänzt: „Wir haben kein Problem mit den Flüchtlingen, wir hadern mit unseren Regierenden.“ Andere werfen den Freien Wählern vor, politisch zu zündeln. Als es bei einem Bürgerdialog auch um die LEA ging, gab es keine Chance zur kontroversen Diskussion. Denn bereits im Vorfeld der Veranstaltung stand fest, dass die Fraktion „wohl geschlossen gegen die LEA-Verlängerung abstimmen“ werde . „Befürworter und LEA-Gegner oder Kritiker reden zu wenig miteinander“, ist der Eindruck von Stadtrat Hieber. Claudia Wagner von den Grünen sagt: „Viele äußern sich gar nicht.“ Das Stimmungsbild in der Ellwanger Bevölkerung sei deshalb kaum einzuschätzen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat jedenfalls zugesichert, dass die LEA nicht verlängert wird, wenn der Gemeinderat nicht dafür ist. Noch in diesem Jahr soll in Ellwangen abgestimmt werden. Möglichst ohne Einflussnahme der Bundes- und Landespolitik. Die Stadt ist entschlossen, ihr Problem zwischen all ihren Kirchtürmen allein zu lösen.