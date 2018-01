Ringen um Übergangshaushalt

Washington. In friedlichen Kundgebungen von New York bis San Francisco haben sich Frustration Zorn verzweifelter Wähler, die nicht fassen können oder wollen, dass Präsident Donald Trump weitere drei Jahre die Regierungsgeschäfte leiten wird, entladen. Am Frauenmarsch in Los Angeles nahmen nach Angaben von Bürgermeister Eric Garcetti mehr als eine halbe Million Menschen teil. Vom Oval Office und den Gängen des Weißen Hauses in Washington konnten Trump und seine Stabsmitarbeiter die Trommeln und Protestrufe der Demonstranten im angrenzenden Lafayette-Park hören.

Eric Miller, Versicherungsvertreter aus Washington, war auch am Tag der Amtseinführung, dem 20. Januar 2017 marschiert. „Vergangenes Jahr war wie eine Beerdigung, dieses Jahr fühlt es sich wie ein echter Protest an.“ Einige Demosntranten forderten die rasche Verabschiedung eines Gesetzes, das illegale Einwanderer, die als Kinder einreisten und in wenigen Wochen von der Abschiebung bedroht sind, schützt. Bei den Frauenmärschen stand die „MeToo“-Bewegung im Mittelpunkt, die sich für ein Ende der sexuellen Belästigung von Frauen stark macht. Viele demonstrierten gegen Trumps Umweltpolitik, andere forderten, Twitter-Gründer Jack Dorsey solle den Tweets des Präsidenten ein Ende setzen und dessen Konto abschalten.

Hektisches Treiben im Kapitol

Während die Massen friedlich demonstrierten, herrscht auf dem Kapitolshügel in Washington hektisches Treiben. Republikanische Senatoren waren bemüht, mindestens zehn Demokraten zu überzeugen, einem Übergangsgshaushalt zuzustimmen. Nur so könnte der Verwaltungsapparat, der am Samstag zum Stillstand gekommen war, wieder den Betrieb aufnehmen. Ansonsten werden pünktlich zu Beginn der Arbeitswoche fast alle Regierungsbehörden und Verwaltungsstellen die Türen schließen, von der Kongressbibliothek über das Kapitol bis zum Pentagon. 800 000 Beamte würden ohne Bezahlung beurlaubt. Weiterhin zur Arbeit erscheinen, allerdings ohne Bezahlung, müssten Soldaten, Fluglotsen, Sicherheitspersonal an den Flughäfen, Mitarbeiter der Bundespolizei FBI – selbst Sondermittler Robert Mueller.

Grund für den „Shutdown“ sind die festgefahrenen Verhandlungen über eine vorübergehende Finanzierung der Verwaltung, der Freitag um Mitternacht das Geld ausgegangen war. Die Demkoraten bestehen auf einer Verlängerung des Programms, das den als Kind eingereisten „Dreamers“ den Weg zur Einbürgerung ebnet. Dem will der Präsident aber nur zustimmen, wenn der Kongress nicht Geld für den Mauerbau entlang der mexikanischen Grenze bewilligt. Das wiederum lehnen die Demokraten ab. Nötig ist eine Mehrheit von 60 der 100 Senatoren.