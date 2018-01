Riese mit Fußfesseln

Hamburg. Der Umsatz fiel im dritten Quartal 2017 um 4 Prozent auf 5 Mrd. EUR, es sollen Filialen geschlossen werden, der Aktienkurs stürzt ab und nicht zuletzt sorgt der Eklat um das Marketing für Aufruhr. Wirklich gut läuft es nicht für einen der größten Modekonzerne der Welt, den schwedischen Riesen H&M, der auch in Deutschland in kaum einer Fußgängerzone einer größeren Stadt fehlt.

Was ist da los? Die Gründe für das Straucheln des Riesen sind vielfältig, das missglückte Produktbild ist nur ein Ausdruck der neuen Hilflosigkeit, die den Konzern anscheinend ergriffen hat. Ein kleiner Junge trug in einer Werbeanzeige ein Sweatshirt mit der Aufschrift „Coolest monkey in the jungle“ („Coolster Affe im Dschungel“). Affe gilt als Schimpfwort für Schwarze. Es folgte ein Shitstorm gegen die Modekette, einige Prominente sagten sich von der Marke los, H&M entschuldigte sich mit einer Standard-Pressemitteilung. In Südafrika wurden aus Protest Läden geplündert. Ein PR-Desaster.

Gegenüber der SÜDWEST PRESSE teilt der Konzern mit: „Wir entschuldigen uns aufrichtig für das Bild. Wir wollten damit natürlich niemanden angreifen.“ H&M glaube fest „an Vielfalt bei allem, was wir tun, und werden unsere internen Richtlinien noch einmal sorgfältig überprüfen, damit ein solcher Fehler in Zukunft nicht mehr vorkommt“. Axel Augustin, Pressesprecher des BTE Handelsverbands Textil, glaubt zwar nicht, dass das missglückte Produktbild langfristige, gravierende Auswirkungen haben wird – zumindest nicht in Deutschland. Allerdings könne so ein Ereignis einen Abwärtstrend verstärken.

Andere Schwierigkeiten wiegen schwerer. „Der Konzern hat sich jahrelang sehr stark auf die Hauptmarke konzentriert“, sagt Augustin. Erst vor kurzem kamen Tochtermarken wie COS hinzu. Konkurrenten hatten schon lange vorher auf die Multimarken-Strategie gesetzt. Warum? Wenn alles unter derselben Marke verkauft werde, habe der Kunde schnell das Gefühl, dass es dort immer das gleiche gebe, sagt Augustin.

Portokosten in der Kritik

Experten kritisieren auch das Online-Geschäft des Modekonzerns. Nur in 35 von 64 Ländern, in denen H&M präsent ist, gibt es die Möglichkeit, im Internet zu bestellen. Dabei bestellt die Zielgruppe immer mehr online. Bis 2020 will der Konzern den Service überall anbieten. In Deutschland kostet jede Bestellung Porto, die Lieferzeiten sind nicht die schnellsten. Ist das noch zeitgemäß? Nicht wirklich. „Viele Marken handeln im Moment nach der Strategie, das Online-Geschäft auszubauen und die Standorte auszudünnen“, sagt Augustin. Man sehe bei der Kette Zara, dass man nicht in jeder Stadt Filialen brauche, um erfolgreich zu sein. Das Online-Geschäft sei langfristig günstiger als viele Standorte.

Allerdings gibt es ein grundsätzliches Problem: „Je günstiger die Ware ist, desto weniger lohnt sich das Online-Geschäft.“ Das sehe man zum Beispiel an besonders billigen Anbietern wie Primark, Kik oder Takko, die entweder gar keine Bestellung im Internet anbieten oder das Angebot absichtlich knapp halten und nur das Basisprogramm anbieten.

Sinnvoll findet der Experte Click&Collect-Modelle. Denn wenn die Kunden im Internet bestellen und die Waren im Laden abholen können, kaufen sie vielleicht auch noch zusätzliche Hosen, T-Shirts oder Pullis. „Gerade die Klientel, die sehr auf den Preis achtet, nimmt den Weg in die Filiale eher in Kauf als fünf Euro Porto zu bezahlen.“ Aber: Um ein solches System einzurichten, müssten Filialen umgebaut und anders organisiert werden.

Der Konzern selbst will sich zur strategischen Ausrichtung derzeit nicht äußern. Auf die Schließungen angesprochen, teilt eine Sprecherin nur mit: „Wir schauen regelmäßig nach neuen Möglichkeiten, Verbesserungen oder Anpassungen wie Umbauten, Erweiterungen oder Umzüge vorzunehmen. Dies kann auch Schließungen miteinbeziehen.“

H&M lässt hauptsächlich in Asien produzieren – im Gegensatz zum Branchenführer Zara, der von kürzeren Transportwegen profitiert, weil seine Fabriken überwiegend in Nordafrika und Europa platziert sind.

Konkurrenz der Discounter

Insgesamt sei der Markt sehr in Bewegung, sagt der Experte, da herrsche ein „ganz ordentlicher Wettbewerb“. Gerade Primark habe viel geändert, ebenso Discounter wie Lidl oder Aldi, die immer mehr Mode anbieten. Besonders günstige Modemarken weisen die höchsten Wachstumsraten auf. So legte der Umsatz von Kik 2016 um 4,9 Prozent, der von Lidl um 4,5 Prozent zu, während C&A 4 Prozent verlor und H&M knapp 1 Prozent.

Axel Augustin relativiert die Aufregung ein wenig. „Über die Rendite von H&M würde sich der Fachhandel immer noch freuen“, meint er. Und: „Man muss für den Konzern also noch keine Kerze aufstellen.“ Für Chef Karl-Johan Persson auch nicht. Denn entlassen müsste ihn Aufsichtsratschef Stefan Persson – sein Vater.