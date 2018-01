Ressel, Stoll und Scoccimarro sind deutsche Judo-Meister

Stuttgart. Martyna Trajdos, Europameisterin von 2015, der Olympia-Teilnehmer Igor Wandtke und Nachwuchs-Talent Eduard Trippel siegten bei den nationalen Titelkämpfen am Sonntag in Stuttgart in ihren Klassen ebenfalls.

Die 22 Jahre alte Stoll sicherte sich in der Klasse bis 57 Kilogramm mit einem Finalsieg gegen ihre Zwillingsschwester Amelie den dritten Titel in Serie. Auch für Ressel war es in Abwesenheit von Weltmeister Alexander Wieczerzak in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm der dritte Titel nacheinander. Die erst 20 Jahre alte Scoccimarro wurde zum ersten Mal deutsche Meisterin, der gleichaltrige Trippel verteidigte seinen Titel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich.

Für die 28-jährige Trajdos war es der dritte deutsche Meistertitel, Wandtke siegte zum fünften Mal. Bei den deutschen Meisterschaften kämpften am Wochenende in Stuttgart über 450 Judokas um die Titel.